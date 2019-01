Michael Wild hat seine Arbeit aufgenommen

Im Mai vergangenen Jahres haben die Städte Bad Wurzach und Bad Waldsee beschlossen, künftig für die Betreuung der jeweiligen Archivbestände gemeinsam einen hauptamtlichen Mitarbeiter zu beschäftigen. Zum 1. Januar hat nun der 34-jährige Archivar Michael Wild, der Magisterstudiengänge in den Fächern Geschichte und politische Wissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg absolviert hat, in Bad Wurzach mit einem Stellenanteil von 35 Prozent begonnen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Wild war zuletzt beim Kreisarchiv in Sigmaringen als wissenschaftlicher Volontär tätig und wird neben Bad Wurzach mit einem Anteil von 65 Prozent auch das Archiv Bad Waldsee betreuen, wo er den bisherigen ehrenamtlichen Archivar Michael Barczyk beerbt. Vor Ort führt er die Aufgaben zur Aufarbeitung und Bewahrung der Bestände fort, die in den vergangenen Jahren der frühere Hauptamtsleiter Jürgen Schumacher und die Museologin Ines Ebert ehrenamtlich begonnen haben. Im Bewerbungsverfahren hatte sich Wild gegen insgesamt rund 25 Mitbewerber durchgesetzt.

„Ich freue mich sehr, bei der Stadt Bad Wurzach arbeiten zu dürfen und bin von den Kolleginnen und Kollegen bereits sehr herzlich empfangen worden“, berichtet der Archivar. Vor Ort befinde sich das Archiv im Unterschied zu Bad Waldsee zwar noch ein Stück weit in der Entstehung. „Dies ist auf der einen Seite Herausforderung, bietet andererseits aber auch Raum, selber den Aufbau mitzugestalten“.

Mittelfristig sei ihm wichtig, dass Archivinformationen neben Heimat- und Ahnenforschern auch interessierten Bürgern zur Verfügung stehen. „Ein Archiv bewahrt und behütet Wissen, bereitet es aber auch für die Nutzer auf“, so Wild. „Darüber hinaus ist Aufgabe eines modernen Archivs, auf die Öffentlichkeit aktiv zuzugehen.“ Zunächst würden aber in erster Linie die weitere Aufarbeitung der Bestände, Erstellung eines vollständigen Findbuches aber auch Fragen wie Zugangsregelungen zum Archiv anstehen und geklärt werden müssen. Anzutreffen sein wird der neue Archivar regelmäßig donnerstags und freitags zu den üblichen Öffnungszeiten der Verwaltung in seinem Büro im Erdgeschoss des Maria Rosengarten.

Bürgermeisterin Alexandra Scherer freut sich auf die künftige Zusammenarbeit: „Wir haben mit Herrn Wild nun fest einen kompetenten Ansprechpartner, um der gesetzlichen Aufgabe zur Archivierung von Daten und Beständen nachzukommen.“ Gleichzeitig begrüße sie die Kooperation mit der Stadt Bad Waldsee. „Interkommunale Zusammenarbeit ist ein wichtiger Aspekt, der zu wertvollen Synergien führen kann.“ Dies gelte umso mehr, da die Schaffung der Stelle angesichts der Größenordnung beider Städte nur im Verbund zu realisieren gewesen sei.