Michael Schönball und Thomas Kley zu Diakone geweiht

In der Konkathedrale St. Eberhard in Stuttgart wurden Thomas Kley und Michael Schönball kürzlich von Bischof Gebhard Fürst zu Diakonen geweiht.

Das Besondere daran: Gleich beide Weihekandidaten kommen aus der Region, nämlich Michael Schönball aus Bad Wurzach und Thomas Kley aus Unterschwarzach. Dementsprechend hatten sich denn auch zwei Busse mit Bekannten und Freunden aus Wurzach und Umgebung nach Stuttgart auf den Weg gemacht, um der Weihe beizuwohnen.

Die Weihe zum Diakon ist neben der Priester- und Bischofsweihe eine von drei Weihestufen der katholischen Kirche. Der Schwerpunkt der einundeinhalbjährigen Diakonzeit liegt für die jungen Männer auf dem Dienst für die Armen.

In ihrer neuen Gemeinde sind sie somit vorwiegend in Krankenhäusern und in der Gemeindearbeit tätig, bevor dann im nächsten Sommer die Priesterweihe ansteht.