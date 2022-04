Michael Porter spielt mit „Symphonic Brassport“ Filmmusik im Kurhaus

Von zahlreichen Filmklassikern ist die Musik oftmals genauso populär wie der Leinwandstreifen.

Das Ensemble „Symphonic Brassport“ unter der musikalischen Leitung von Dominik Wagner bietet bei einem Konzertabend an diesem Samstag, 30. April, um 20 Uhr im Kurhaus einen hochklassigen und unterhaltsamen Querschnitt verschiedenster Filmmusik.

Zu hören sind instrumentale Werke, aber auch drei hervorragende Sängerinnen und Sänger sowie weitere Solisten. Neben dem Schwerpunkt „James Bond“ sind Oscar prämierte Titel aus „Once upon a time in the west“, „Bodyguard“, „Starwars“ und „Ziemlich beste Freunde“ im Programm.

Der Schlagzeuglehrer der städtischen Jugendmusikschule, Michael Porter, ist bereits seit vielen Jahren Leiter der Big Band „Brassport“. Die Formation, die am im Kurhaus auftreten wird, ist eben diese Big Band – allerdings verstärkt mit einem Streicher- und Hornsatz.

Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 15 Euro, Kartenreservierungen sind möglich per E-Mail an rhythmpoint@web.de.