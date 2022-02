Messerattacke in Haidgau: 25-Jähriger in Haft

In Haft sitzt seit dem Wochenende ein 25-Jähriger nach einer Messerattacke in Haidgau. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft Ravensburg. Ihm wird versuchte Tötung vorgeworfen.

Der 25-Jährige steht im Verdacht, am Samstag gegen 12.30 Uhr im Bereich eines Parkplatzes in der Ehrensberger Straße in Haidgau einen 18-Jährigen mit einem Messer angegriffen und dabei am Hals verletzt zu haben. Der Angegriffene flüchtete nach dem Angriff verletzt und verständigte den Rettungsdienst.

Ermittlungen zum Hintergrund der Tat

Er konnte nach einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus wieder entlassen werden. Der 25-Jährige wurde indes durch die verständigte Polizei festgenommen.

Er wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der derzeit laufenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ravensburg.