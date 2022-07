Mercedes auf Parkplatz beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat am Donnerstag, in der Zeit von 14.05 Uhr bis 14.17 Uhr, ein noch unbekannter Autofahrer in der Oberriedstraße vor Gebäude 4 auf dem Parkplatz der BAG in Bad Wurzach einen Mercedes beschädigt. Das berichtet die Polizei. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Wurzach unter der Rufnummer 07564/2013 entgegen.