Meisterhaft an der Mundharmonika

Da die Klassen drei und vier der Grundschule Haid seit mehreren Jahren Mundharmonika spielen, hat Lehrerin Tina Weng-Kastler laut Mitteilung ihre Schule bei den Harmonika-Stadtmeisterschaften in Trossingen angemeldet. Mit ihrem abwechslungsreichen Programm erreichte Haid den ersten Platz.

Der Erfolg in Trossingen sei das i-Tüpfchen des Jahresausflugs der dritten und vierten Klasse gewesen, in dessen Rahmen sie außerdem das Mundharmonikamuseum in Trossingen und den Seepark in Pfullendorf besuchten. Die Grundschule Haid ist nach eigenen Angaben sehr musikalisch unterwegs. Schon am 28. Juni habe sie bei „Musik rund ums Schloss“ ihr musikalisches Talent unter Beweis stellen dürfen. Die erste und zweite Klasse hätten das Publikum mit dem Musiktheater „Georg und Georg“ begeistert. Dieses wurde durch selbstgetextete Lieder und Dialoge von Marcel Ziegler im Rahmen der Musik- und Theater-AG gestaltet.

Auch die dritte und vierte Klasse hätten unter der Leitung von Tina Weng-Kastler das Publikum mit ihrer Darbietung von Pop- und Rocksongs auf der Mundharmonika sowie der Gitarre mitgerissen. Mit dem Song „My Heart Will Go On“ aus dem Film Titanic oder auch dem „Old Shatterhand“-Lied hätten sie für Gänsehautmomente gesorgt. Aber auch mit den Liedern „The Lion Sleeps Tonight“ oder „Day And Night“ und ihrer dargebotenen Performance konnten sie das Publikum wirklich zu Begeisterungsstürmen mitreißen.