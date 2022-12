Mehrgenerationenkonzept für Neubau: unten Senioren, oben Azubis

Der Zeitplan für den Neubau von drei Mehrfamilienhäusern auf dem ehemaligen Edeka-Gelände am Breiteweg in Bad Wurzach steht. Seit einigen Tagen ist das Areal bereits abgesperrt.

„Derzeit wird das Gebäude entkernt. Voraussichtlich Mitte kommender Woche beginnen die eigentlichen Abrissarbeiten“, berichtet Johannes Häfele von der ortsansässigen Häfele Bauprojekte GmbH. Ziel sei es, bis Weihnachten „alles flach“ zu haben. „Die Fundamente kommen dann später.“

Was entstehen wird

Anstelle des ehemaligen Edeka-Markts, der im Frühjahr 2020 geschlossen wurde, plant das Unternehmen auf diesem Gelände in unmittelbarer Innenstadtnähe drei Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage. In zwei der Gebäude sollen jeweils zehn Wohnungen entstehen. Im dritten sind eine selbstbestimmte, ambulant betreute Wohngemeinschaft im Erdgeschoss sowie 16 Wohneinheiten, unter anderem für assistiertes oder betreutes Wohnen und Dreier-Wohngemeinschaften für Azubis oder Berufsstarter in den oberen Geschossen geplant.

Der Tag der offenen Baustelle im Friedhofweg stößt auf großes Interesse. (Foto: Häfele Bauprojekte GmbH)

Erstmals öffentlich geworden waren die Pläne vor einem Jahr, als sie im Gemeinderat vorgestellt wurden. Nachbarn scheiterten in der Anhörungsphase mit ihrem Wunsch auf eine geringere Höhe für eines der Gebäude. Wie die Verwaltung dazu sagte, gebe es dafür keine städtebaulichen Gründe wie Frischluftschneisen oder Sichtbeziehungen. Man habe versucht, eine möglichst für alle verträgliche Lösung zu finden, so Bürgermeisterin Alexandra Scherer. „Aber möglichst verträglich bedeutet nicht, dass alle Wünsche erfüllt werden.“

Kompromisse geschlossen

Als Kompromiss war aber der Abstand der Neubauten und ihrer Parkplätze zu den Nachbargrundstücken auf sechs Meter vergrößert worden. Und für die vom Breiteweg aus gesehen beiden hinteren Gebäude war ein Satteldach festgeschrieben worden.

Der Abriss ist schon seit längerem genehmigt. Aus artenschutzrechtlichen Gründen wurde aber ein Zeitfenster von Oktober bis März dafür angeordnet worden. Das Verfahren der Baugenehmigung läuft derzeit noch.

Der Zeitplan

Baubeginn soll nach Auskunft von Johannes Häfele im Zeitraum Februar bis April kommenden Jahres sein, der genaue Zeitpunkt hängt von der Witterung ab. Begonnen werde mit der Tiefgarage, die etwa zweieinhalb bis drei Meter tief gelegen sein werde. Als erstes Haus soll das mit dem Mehrgenerationkonzept entstehen.

Steht dieser Rohbau wird mit dem zweiten begonnen, und dann folgt entsprechend das dritte, erläutert Häfele.

Die Arbeiten ausführen sollen nach Möglichkeit regionale Firmen.

Im zweiten Halbjahr 2024 soll das erste Gebäude bezugsfertig sein. So hat das Unternehmen es zumindest einmal anvisiert. „Aber da liegen zwei Winter dazwischen“, will Häfele sich auf diesen Termin nicht uneingeschränkt festlegen.

Städtischer Parkplatz bleibt erhalten

Während der Abriss- und der Bauphase werde der städtische Parkplatz, vom Breitweg aus links des Areals weiter nutzbar sein, versicherte Johannes Häfele. Auch für den Wochenmarkt direkt vor dem Grundstück werde es keine Einschränkungen geben – außer dass der Parkplatz des ehemaligen Edekas ab sofort nicht mehr genutzt werden kann.

Sogenannte Nachverdichtungen wie dieses Projekt zwischen Breiteweg und Uhlandstraße sind meist nicht unumstritten. Vor allem Anwohner sind darüber oft, vorsichtig ausgedrückt, nicht begeistert. Dass der dadurch meist entstehende Wohnraum gebraucht wird, steht indes außer Frage.

Das zeigt auch ein anderes Projekt der Häfele Bauprojekte GmbH im Friedhofweg in Bad Wurzach. Dort fand vergangenen Sonntag ein Tag der offenen Baustelle beim Wohnbauprojekt „Wohnen an der Ach“ statt. Zahlreiche Besucher nahmen die Gelegenheit wahr.

Erstmals in Hybridbauweise

Sie interessierten sich dabei auch für die Hybridbauweise des Projekts, die nach den Worten von Johannes Häfele so in Bad Wurzach und Umgebung noch nicht angewendet wurde. Beim Hybridbau werden die Materialien Ziegel, Holz, Beton und Stahl verwendet. Die Außenwände sind in Massivholz gebaut, Stahl und Beton sind für Statik und Schallschutz, die Innenwände entstehen in Ziegelbauweise mit Reinkalkputz.