Mehr Freundschaft geht fast nicht

„Freundschaft über Grenzen – L’Amitie Au-Delà des Frontières“: Ein passender Buchtitel für eine Lesung eines deutsch-französischen Partnerschaftsvereins. Besonders passend, wenn die Autorinnen des Buches auch gleichzeitig die Initiatoren einer Städtepartnerschaft sind: Ute Schmidt-Berger und Francoise Chopy-Jourdain. Die haben an diesem Abend selbstverständlich auch Gäste aus Bad Wurzachs französischer Partnerstadt Luxeuil-les-bains in der Stadtbücherein in Maria Rosengarten begrüßt. Musikalisch eröffnet und begleitet wurde die Soiree durch Christine Behringer mit ihrer Harfe.

Besagtes Buch beschreibt die Anfangsjahre zwischen 1985 und 1990. Ausführlich beschreiben die beiden Autorinnen darin, wie die Idee zu der Städtepartnerschaft oben am Wachbühl bei Starkenhofen unter der Friedenslinde gereift ist. Und auch Datum der Lesung war von Schmidt-Berger und Chopy-Jourdainnicht zufällig gewählt worden, ist doch der 21. September zum Weltfriedenstag ausgerufen worden. Ute Schmidt-Berger und Francois Chopy-Jourdain – geboren in Luxeuil – hatten sich 1967 in Paris an der Sorbonne angefreundet. Ohne die beiden Kriegskinder hätte es die Partnerschaft nie gegeben, betonen die Autorinnen bei der Lesung, bei der Beate Ebel als Dolmetscherin für die französischen Gäste fungiert.

Fast 150 Jahre alte Friedenslinde

Dass die Idee zu der Partnerschaft 1985 nur unter der Friedenslinde auf dem Wachbühl aufleuchten konnte, steht für Ute Schmidt-Berger fest: Die fast 150 Jahre alte Linde wurde dort anlässlich des deutschen Sieges im deutsch-französischen Krieg 1870/71 gepflanzt und hatte die beiden Weltkriege überstanden.

Auch aus einem anderen Grund hat der Wachbühl eine wichtige Funktion, ist er doch eine Gesteinsablagerung des Rheingletschers. Jener Fluss, der während seines Verlaufes durch fünf europäische Länder fließt, und über den der Allgäu-Heilige „erste Europäer“ St. Kolomban bei Bregenz erstmals deutschen Boden betreten hat. St. Kolomban, der in Luxeuil eine Abtei begründete und in der französischen Partnerstadt Stadtpatron ist, war daher als Ergänzung zu der Buchlesung noch Thema eines weiteren Vortrages an diesem Abend im Kapitelsaal.

Dass Luxeuil die Partnerstadt Bad Wurzachs werden würde, war in gewisser Weise schon von der „großen Politik“ bestimmt: Denn bereits im Sommer 1950 trafen sich in der kleinen Stadt am Fuße der Vogesen – größenmäßig vergleichbar mit Bad Wurzach – hochrangige westeuropäische Politiker, um an dem zentralen Ort „die Geburt der Europäischen Union“ vorzubereiten, die mit dem Pariser Elysee-Vertrag zur Deutsch-Französischen Freundschaft 1963 besiegelt wurde.

Weg war kein leichter

Und so unterzeichneten die beiden Bürgermeister Helmuth Morczinietz und Jaques Maroselli im September und Oktober 1988 den Partnerschaftsvertrag zwischen den beiden Städten und setzen damit den Elysee-Vertrag auf kommunaler Ebene um. Dass der Weg von der Idee, geboren unter der Wachbühllinde, bis zur Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages kein leichter sein werde, war den beiden Initiatorinnen bewusst, zumal der französische Bürgermeister Maroselli nicht gerade als besonders deutschfreundlich galt.

Als Brückenbauer gesellte sich aber Claude Paris, dessen Stellvertreter, an die Seite des Damenduos. Dieser hatte als Kriegsgefangener, später als französischer Besatzungsoffizier in Stuttgart viele deutsche Freunde gewonnen. Mit diesem und dem damaligen Bad Wurzacher Hauptamtsleiter Jürgen Schumacher als Vierten im Bunde gelang, wovon Ute Schmidt-Berger und Francois Chopy-Jourdain unter der Wachbühllinde träumten: Der Abschluss einer echten Partnerschaft zwischen ihren Heimatstädten.

Um den Weltfriedenstag an diesem Abend im Kapitelsaal in seiner Bedeutung noch zu komplettieren, schenkte Ute Schmidt-Berger der Stadt das Gemälde des Schöffenturmes in Luxeuil von Claude Paris. Bei Sonnenuntergang auf diesem Turm stehend hatte Paris ihr „seine“ Stadt gezeigt und damit in ihr den Wunsch nach der Partnerschaft zwischen Luxeuil und Bad Wurzach verfestigt, sagte Ute Schmidt-Berger bei der Übergabe an Bürgermeisterin Alexandra Scherer.