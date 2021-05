Mehr Bürgertests ab Montag

Die Bürgertestungen in Bad Wurach werden ab kommender Woche ausgeweitet, teilt die Stadt mit. Demnach können sich Bürgerinnen und Bürger montags zwischen 9 und 11 Uhr sowie donnerstags zwischen 8 und 11 Uhr im „feelMoor“ Gesundresort (Eingang über „Vitalium-Therme) kostenlos auf Corona testen lassen. Damit sollen auch etwaige bevorstehende Öffnungsschritte für Handel, Gastronomie und Tourismus unterstützt werden. Die Testungen sind kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung.

„Nachdem die Testungen jeweils 24 Stunden lang gültig sind, können wir damit zusammen mit den Angeboten des DRK im Maria Rosengarten dann praktisch die gesamte Woche über abdecken“, sagt Bürgermeisterin Alexandra Scherer. Das Angebot erweitert sich damit auf folgende Möglichkeiten im Kernort: montags, 9 bis 11 Uhr, Gesundresort „feelMoor“, Karl-Wilhelm-Heck-Straße 12 (über Eingang „Vitalium-Therme“); montags, 17.30 bis 20 Uhr, Sitzungssaal Maria Rosengarten, Rosengarten 3 (DRK); mittwochs, 9 bis 11 Uhr, Gesundresort „feelMoor“; donnerstags, 8 bis 11 Uhr, Gesundresort „feelMoor“; donnerstags, 17:30 bis 20 Uhr, Sitzungssaal Maria Rosengarten und samstags, 8 bis 11 Uhr, Sitzungssaal Maria Rosengarten.

In Zusammenarbeit mit der Iller-Apotheke aus Aitrach gibt es zudem in den Ortschaften Seibranz und Hauerz Testmöglichkeiten. Die dortigen Testungen, die grundsätzlich einmal wöchentlich im Wechsel erfolgen, werden regelmäßig in der Bürger- und Gästeinformation bekanntgegeben.

Das jeweilige Ergebnis liegt grundsätzlich nach 15 bis 30 Minuten vor. Jede getestete Person kann auf Anfrage eine Bescheinigung über das Testergebnis vor Ort erhalten. Eine Benachrichtigung erfolgt auf jeden Fall bei einem positiven Ergebnis. Zum Test sind ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) und ein mit persönlichen Angaben ausgefülltes Formular „Bescheinigung über das Vorliegen eines SARS-CoV-2 Antigentests“ in zweifacher Ausfertigung (erhältlich im Internet unter www.bad-wurzach.de oder zu den üblichen Öffnungszeiten im Prospektständer vor dem Rathaus, Marktstraße 16) mitzubringen.

Getestet werden dürfen nur Personen, die aktuell sowie in den vergangenen 14 Tagen vor Testung keine Symptome einer Corona-Erkrankung (Husten, Fieber, Atemnot, sonstige Erkältungssymptome) aufweisen und in den vergangenen 14 Tagen vor Testung keinen Kontakt zu einer an Corona erkrankten Person hatten. Personen, die Symptome aufweisen müssen sich für eine Testung an die zuständigen ärztlichen Stellen wenden.