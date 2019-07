Mehr als eine Überraschung

Mit zwei nicht ganz erwarteten Siegen endete der Summer Beach-Cup im Beach Volleyball in Bad Wurzach. Im Vierer-Mixed-Turnier unterbrach „Ratz Fatz“ eine dreijährige Siegesserie von „Bäm!“ und im Zweier-Mixed-Turnier setzte sich zum ersten Mal das Team „Hoch die Hände“ aus Leutkirch durch, wie die Organisatoren mitteilen

Ihrem Status als Turnierfavorit im Vierer-Mixed wurde die Mannschaft „Bäm!“ in den Gruppenspielen vollauf gerecht und sie zog mit drei Siegen souverän ins Halbfinale ein, nachdem sie den härtesten Konkurrenten „Ratz Fatz“ im direkten Duell ebenfalls besiegt hatte. Dort schlug „Ratz Fatz“ die Mannschaft von „Feld2“ nach einem knappen ersten Satz und einem souveränen zweiten Satz, sodass es im Finale zur Neuauflage des Vorrunden-Duells gegen die Mannschaft „Bäm!“ kam, die ihrem Halbfinalgegner „Musik-Mix“ keine Chance ließ.

Im Finale drehte „Ratz Fatz“ den Spieß um und gewann zum ersten Mal nach 16 Jahren wieder den Pokal. Das kleine Finale ging an „Feld2“, das „Musik-Mix“ besiegte.

Sehr ausgeglichen besetzt war in diesem Jahr das Zweier-Mixed-Turnier. Beide Finalisten des Vorjahres traten allerings nicht an, einmal wegen des Studiums und einmal aus familiären Gründen. Trotzdem war das Turnier mit Spielern bis zur Oberliga wieder gut besetzt, schreiben die Veranstalter.

Im Zweier-Mixed gab es dann einige Parallelen zum Vierer-Mixed. In der Vorrunde setzte sich „Schilke/Schilke“, Papa und Tochter aus Tübingen, die beide in der Halle in der Oberliga spielen, in ihrer Gruppe klar durch. Den zweiten Halbfinalplatz ergatterten „Hoch die Hände“ durch einen klaren Sieg im 3. Vorrundenspiel gegen „Mir egal“, so dass sie gegenüber dem „Team 86“ um lediglich vier Ballpunkte die Nase vorn hatten. In der anderen Gruppe setzten sich „Franz und Karlotta“ und „Mein persönlicher Favorit“ durch.

Im ersten Halbfinale hatte „Hoch die Hände“ keine Probleme mit „Franz und Karlotta“. Im zweiten Halbfinale hatte „Schilke/Schilke“ aber sehr viel Mühe mit „Mein persönlicher Favorit“ in einem hartumkämpften Spiel.

Wie Vierer-Mixed drehten die Verlierer der Vorrunde den Spieß im Finale um. Nach vielen tollen Spielzügen gewann „Hoch die Hände“ schließlich den Wanderpokal des Summer Beach-Cup Bad Wurzach.