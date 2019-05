Mehr als 400 Biker erhalten Segen

Ein ungewohntes Bild empfing die Kirchgänger am Sonntag in Haidgau, denn zahlreiche Gäste in dicken Lederkombis nahmen in den Bänken des Gotteshauses Platz. An der diesjährigen Motorradweihe, organisiert von den Motorradfreunden Haidgau, nahmen mehr als 400 Biker teil.

Die Fürbitten, die der Vereinsvorsitzende Lothar Wild, verlas, galten den zahlreichen Gästen aus Nah und Fern. Er bat darum, dass alle Verkehrsteilnehmer stets gesund und wohlbehalten ihr Ziel erreichen mögen und mahnte zum verantwortungsvollen Umgang im Straßenverkehr.

Wie in den Jahren zuvor, gestalteten die Haidgauer Stroßahupa die heilige Messe musikalisch mit. Die Klänge ihrer Schalmeien füllten den Kirchenraum und Lothar Wild zitierte Pfarrer Paul Notz aus früheren Jahren als dieser nach einer Predigt mal verlauten ließ: „Die machen drin grad so viel Lärm, wie ihr mit euren Motorrädern draußen.“ Abschließend bat der Pfarrer in seinem Schlusssegen, den heiligen Christophorus, Schutzpatron der Reisenden, um Beistand für alle Zweiradfahrer, die an diesem Tag, den Weg nach Haidgau fanden.

In einem spektakulären Konvoi fuhren die Bikes an der Kirche vorbei, um ihr Fahrzeug weihen zu lassen. Knatternde Oldtimer, hochmoderne Krafträder und auch einzelne Radfahrer mischten sich in den Pulk, der sich anschließend durch Haidgau zog. Damit keiner hungrig weiterfahren musste, hatte der örtliche Motorradverein eine Verpflegungsstation aufgebaut, die rege in Anspruch genommen wurde, bevor die Sonntagstour fortgesetzt wurde.