Maskierter scheitert beim Versuch, einen Geldautomaten in der St.-Ulrich-Straße in Arnach aufzubrechen

Ein maskierter Mann hat am frühen Montag um kurz nach 2 Uhr versucht, einen Bankautomaten in der St.-Ulrich-Straße in Arnach aufzubrechen. Mit einem Werkzeug versuchte der Täter den Geldschacht aufzuhebeln, scheiterte aber. Er flüchtete und hinterließ an dem Automaten einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro, heißt es im Bericht der Polizei.

Der Maskierte wird als etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und von normaler Statur mit leichtem Bauchansatz beschrieben. Er trug eine blaue Jacke, eine dunkle Schildmütze, eine weiße Gesichtsmaske, eine graue Stoffhose sowie orange Handschuhe und schwarze Schuhe.