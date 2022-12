Polizei bittet um Hinweise: Wer hat diese Frau gesehen?

Die 77-jährige Maria R. hat laut Angaben der Polizei am 10. Dezember gegen 7.15 Uhr ihre Wohnanschrift in Bad Wurzach verlassen. Seither fehlt von ihr jede Spur.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, so die Polizei. Möglicherweise hält sie sich in den Bereichen in und um Bad Wurzach, Biberach oder auch Lindau auf.

Hinweise an die Polizeidienststelle

Die Vermisste ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, von normaler Statur, und hat kurze, weiße, wellige Haare. Hinweise auf die getragene Kleidung liegen laut Polizei nicht vor.

Wer die vermisste Frau gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, solle sich beim Kriminalkommissariat im Polizeipräsidium Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333, per E-Mail an ravensburg.pp@polizei.bwl.de oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.