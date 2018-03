Margot Seefelder gibt nach 30 Jahren ihr Amt ab

Margot Seefelder hat nach 30 Jahren ihr Amt als Frauengruppenleiterin des Kaninchenzuchtvereins Bad Wurzach aus gesundheitlichen Gründen abgegeben. Brigitte Sigg übernimmt das Amt für ein Jahr kommissarisch. Einstimmig wiedergewählt wurden bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag im Vereinsheim der Zweite Vorstand, der Schriftführer, Jugendleiter, Presse- und Gerätewart, die Beisitzer sowie die Kassenprüfer.

Vorsitzender Jürgen Grandl freute sich laut Pressemitteilung über den hervorragenden Besuch. Nach dem Vorstandsbericht, der das Jahr Revue passieren ließ, wies der Bericht des Kassier eine positive Kassenbilanz auf. Es folgten Berichte der Jugendleiterin, Frauengruppe und der Zuchtwarte Kaninchen und Geflügel, die die sehr guten Ergebnisse des Vereins darlegten. Nach zwei Stunden wurde die harmonisch verlaufende Versammlung geschlossen.

Der Verein kann mehrere Erfolge vorweisen: Am 21. und 22. Oktober 2017 waren die 44. VHGW-Bundesschau sowie die 89. Deutsche Zwerghuhnschau in Hannover. Dort konnte Andreas Hofmeister seinen deutschen Meistertitel und das VHGW-Ehrenband (Verband der Hühner-, Groß- und Wassergeflügelzüchtervereine) mit der Rasse Moderne Englische Kämpfer silberhalsig erfolgreich verteidigen. Zusätzlich gewann er das Hermesband und einen Landesverbandsehrenpreis der Rassegeflügelzüchter Westfalen-Lippe.

Bei der Landesgeflügelschau mit angeschlossener Kreisschau am 25. und 26. November 2017 in Ulm wurde Erich Angele mit Australops blau Zweiter Kreismeister. Andreas Hofmeister errang mit Moderne Engl. Kämpfer silberhalsig den Württembergischen Meister. Josef Rösch konnte mit seinen Couchois zudem den Süddeutschen Meistertitel gewinnen.

Die erste große Ausstellung der Kaninchenzüchter war die 29. überregionale Alaska- und Havanna-Clubschau in Echem (Hamburg) am 28. und 29. Oktober 2017. Mit der Traumpunktzahl von 389,0 Punkten habe Jürgen Grandl mit seinen Alaska den ersten Clubmeistertitel erringen können, heißt es. Diese Punktzahl habe es noch nie in der Vereinsgeschichte des Z262 Bad Wurzach gegeben. Tobias Grandl errang mit seinen Havanna den dritten Platz.

Auf der 33. Bundeskaninchenschau in Leipzig am 16. und 17. Dezember 2017 nahm der Kleintierzuchtverein Bad Wurzach mit 52 von 26 468 Tieren an der Bundeskaninchenschau teil. Jürgen Grandl (Alaska 387,0 Punkte) und Jessica Liedl (Kleinsilber graubraun 385,0 Punkte) erhielten die ZDRK-Medaille (3. Platz). Zusätzlich konnte Jessica noch die Bundessiegerhäsin mit 97,0 Punkte stellen.

Besonders hervorzuheben seien die Leistungen der Jugend: Die Brüder Rafael Straub (Blaue Wiener 387,0 Punkte) und Jannick Straub (Graue Wiener 385,0 Punkte) gewannen den dritten Platz. Tina Grandl (Kleinsilber schwarz 385,5 Punkte) wurde Deutsche Jugend Vize-Meisterin und hatte den Siegerrammler (97,0 Punkte). Die hervorragenden Leistungen rundete Niklas Kienle mit seinen Deutschen Kleinwidder wildfarben (386,5 Punkte) mit dem Deutschen Jugendmeistertitel ab.