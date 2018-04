Marcel Melchiors auf Wahlkampftour

Am kommenden Sonntag, 22. April, entscheiden die Menschen in Bad Wurzach über ihren neuen Bürgermeister. Die sechs Bewerber um dieses Amt werben um ihre Stimmen. Marcel Melchiors tat dies dieser Tage in Truschwende. Die SZ hat ihn dabei begleitet.

Außenseiter im Wahlkampf haben’s schwer. Das muss Marcel Melchiors am Montagabend im T4 in Truschwende erfahren. Die Schar der Zuhörer im großen Gastraum ist klein, fast ebenso viele Gäste ignorieren Melchiors, selbst als er spricht, und unterhalten sich weiter.

Der 33-Jährige lässt sich indes davon nicht beirren, beweist das Rückgrat, das ihm später ein Gesprächspartner wünschen wird. Melchiors stellt sich kurz vor und spricht dann über seine Pläne, wenn er denn von den Bad Wurzachern zum Bürgermeister gewählt werden sollte.

Dabei hebt er vor allem hervor, was ihn von den anderen Kandidaten unterscheidet – das Thema Kurbetrieb. Klare Kante zeigt er da: „Ich bin nicht bereit, ohne Erfolg der derzeitigen Sanierung noch einmal viele Millionen dort zu investieren.“ „Aufs Minimum“ werde er den Kurbetrieb dann herunterfahren. Die Arbeitsplätze will er freilich erhalten. „Ich werde nicht der Bürgermeister sein, der da oben zuschließt“.

Das Geld will der gebürtige Duisburger dann lieber „dort investieren, wo’s den Bürgern nützt“: zum Beispiel ins Straßennetz, in neuen Wohnraum, ins Freibad Hauerz. Melchiors, ein gelernter Volkswirt, geht dabei davon aus, dass die Konjunktur in wenigen Jahren schwächeln wird. „Wer dann Bürgermeister ist, hat’s schwer.“ Er ist dazu aber bereit. Sein Plan: Jetzt das Erreichte stabilisieren, keine neuen teuren Aufgaben als die beschlossenen mehr angehen.

Gewerbe will auch er ansiedeln, um Arbeitsplätze am Ort zu schaffen und Einnahmen für die Stadt zu sichern. Melchiors denkt da aber nicht an große Unternehmen („das ist auch vom Bürger nicht gewünscht“), sondern an digitale Betriebe. „Die brauchen wenig Platz, generieren aber viel Umsatz.“ Eine gute Viertelstunde spricht Melchiors über sich und seine Ideen, muss manchmal lautes Lachen der an ihm nicht interessierten Frauenrunde übertönen. Anschließend setzt er sich zu einem älteren Ehepaar, dann einem jüngeren an den Tisch. Fast zwei Stunden nimmt er sich dafür Zeit.

Solche direkten Kontakte seien ihm wertvoller als Reden zu halten. „So habe ich unheimlich viel über die Menschen, die Stadt und ihre Orte gelernt“, sagt Melchiors. Zum Beispiel, dass viele Senioren mit ihrer eigenen Lage zwar zufrieden seien, aber meinen, dass für ihre Enkel zu wenig gemacht wird. Wasser auf die Mühlen des jungen Familienvaters: Jugend, Kinder und Vereine will er als Bürgermeister ganz oben ansiedeln. Das beginnt für ihn im Kleinen: „Die Spielplätze muss man in Schuss halten, da auch mal eine Schaukel mehr hinstellen.“

Melchiors plädiert in den Gesprächen, die im Plauderton vom Politischen ins Private und zurück pendeln, für Bürgermeistersprechstunden in den Ortschaften, die auch ein eigenes kleines Budget zur selbstständigen Verwaltung erhalten sollen, bekennt sich zum Hallenbadbau und sieht sein relativ junges Alter nicht als Nachteil. „Roland Bürkle war in etwa so alt wie ich, als er hier Bürgermeister wurde. Und seine Amtszeit hat der Stadt gut getan.“ Ähnlich sieht er es mit seiner Parteilosigkeit: Unvoreingenommen könne er so an die Sache herangehen. Und dass er als Bürgermeister mit Parteibuch leichter an Zuschüsse rankommt, mag er nicht wirklich glauben: „Dann liefe was grundsätzlich verkehrt.“

„Ich finde es toll, dass Sie den Mut haben zu kandidieren“, lobt ein Gesprächspartner Melchiors und schiebt schmunzelnd hinterher: „Ihr Nachteil ist halt, Sie schwätzen kein Schwäbisch.“ „Meine Frau, eine echte Schwäbin, hat mir gesagt, ich soll’s erst gar nicht probieren“, erwidert Melchiors lachend und gesteht ernster: „Ja, Mut gehört dazu.“

Wie dieser Mut belohnt wird, wird sich am 22. April zeigen.