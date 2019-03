Mann greift Reinigungskraft in Arnach an

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagvormittag in Arnach eine junge Frau attackiert und leicht verletzt.

Gegen 10.45 Uhr bemerkte die 25-jährige Reinigungskraft den Mann in der leerstehenden Sammelunterkunft in der Ratperoniusstraße, als er in deren Inneren fotografierte. Das berichtet die Polizei.

Sie bat sie ihn, das Gebäude zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach, weshalb es zu einem Streit kam, in dessen Verlauf der Mann die Frau gegen das Geländer der Außentreppe schubste und sie dann fest am Handgelenk packte. Erst als sich die junge Frau aus dem Griff befreien konnte, verließ der Unbekannte das Gebäude.

Aufgrund Schmerzen an Rippen und Hand begab sich die Frau später zu einem Arzt.

Beschrieben wird der Täter wie folgt: 50-60 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hager, graue kurze Haare, grauer Dreitagebart, blau/graue Augen, schlechte Zähne, schwäbischer Akzent, bekleidet mit gelber Base-Cap, blaue Jacke, hellblaue Jeanshose, helle Turnschuhe.

Personen, die Hinweise zu der gesuchten Person geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Wurzach, Telefon 07564 / 2013, in Verbindung zu setzen.