Eindeutige Anzeichen auf Drogeneinfluss haben Beamte der Verkehrspolizei am Samstag gegen 18 Uhr bei einem 34-jährigen Daimler-Fahrer in Metzisweiler festgestellt. Bei dem Mann wurde laut Bericht in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Auf ihn kommen nun ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot zu.