Mann belästigt Ex-Freundin

Ungebetenen Besuch hat eine 26-jährige Frau in der Nacht zum Donnerstag gegen 4 Uhr in ihrer im ersten Obergeschoss eines Mehrfamiliengebäudes befindlichen Wohnung in Bad Wurzach erhalten. Das teilt die Polizei mit.

Ihr Ex-Partner im Alter von 28 Jahren stellte eine Leiter an den Balkon ihrer Wohnung, stieg herauf und drang von dort aus gewaltsam durch das Küchenfenster in die Wohnung der 26-Jährigen ein. Die bemerkte den Eindringling rechtzeitig und flüchtete sich zu einem Hausnachbarn, der die Polizei verständigte. Als die Beamten eintragen und nach dem Mann suchten, war dieser bereits geflüchtet und bereits auf dem Weg zu seiner eigenen Wohnung in einer Nachbarstadt. Dort wurde er von der der Polizei überprüft. Gegen den 28-Jährigen leitete das Polizeirevier Leutkirch ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ein, die Leiter konnte als Tatmittel sichergestellt werden.