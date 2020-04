In der Flüchtlingsunterkunft im Birkenweg ist am Donnerstagabend ein Westafrikaner von einem Mitbewohner bedroht worden. Kurz vor 21 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, wonach ein 27-jähriger Flüchtling von einem erst vor Kurzem nach Bad Wurzach gekommenen Westafrikaner mit einem Messer verfolgt und mit dem Tode bedroht wurde. Wenig später teilte ein Passant der Polizei einen Radfahrer mit, der beim Rathaus Autos anhält.

Auf der Anfahrt zum Ort der Bedrohung erkannte eine Polizeistreife den beschrieben Radfahrer in der Memminger Straße. Er stand laut Polizeibericht mitten auf der Straße und hielt einen Fahrradständer in der Hand. Sein Verhalten deutete auf einen mentalen Ausnahmezustand hin. Nachdem der Mann den Aufforderungen der Polizisten, den Gegenstand fallen zu lassen und sich auf den Boden zu legen, keine Folge leistete, wurde er von den Beamten überwältigt. Bei der Person handelte es sich um den Flüchtling, der zuvor den 27-Jährigen im Wohnheim verfolgt und bedroht hatte. Der 21-jährige Tatverdächtige war mit 1,2 Promille nicht mehr ganz nüchtern. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam. Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet.