Mann bedroht Ehefrau mit Schreckschusswaffe

Mit einer Schreckschusswaffe hat am Montag in Bad Wurzach ein Mann seine Ehefrau bedroht. Er löste damit einen größeren Polizeieinsatz aus. Das teilte die Polizei am Dienstagmittag auf SZ-Anfrage mit.

Ein 47-jähriger Mann wurde am Montag gegen 21 Uhr festgenommen, nachdem er seine getrennt von ihm lebende Ehefrau mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben soll. Die Polizei musste laut ihrer Mitteilung aufgrund der vorliegenden Informationen zunächst davon ausgehen, dass es sich um eine echte Waffe handelte und fuhr mit mehreren Streifenwagen zum Tatort.

Noch vor Eintreffen der Beamten hatte sich der Tatverdächtige aus dem Haus begeben, kehrte jedoch kurz darauf wieder zurück und konnte vor Ort widerstandslos festgenommen werden.

Er führte bei der Festnahme die Waffe nicht bei sich und gab gegenüber den Beamten an, auch keine derartige Waffe zu besitzen.

Am Dienstagvormittag wurde die Schreckschusswaffe in der Nähe des Tatorts von Polizeibeamten aufgefunden. Auf richterliche Anordnung kam der 47-Jährige bis Dienstagvormittag in polizeilichen Gewahrsam.

Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung ermittelt.