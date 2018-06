Maibäume werden aufgestellt

Nicht zuletzt als Zeichen für die Frühlingszeit wird der Maibaum in vielen Orten aufgestellt. Und auch wenn derzeit das Wetter nicht allzu frühlingshaft-lau ist, wird in der Region das Brauchtum am Wochenende – Samstag, 30. April, und Sonntag, 1. Mai – gepflegt.

Die SZ hat Termine zusammengetragen.

Arnach: Die Freiwillige Feuerwehr Arnach stellt zum 20. Mal am Samstag den Maibaum auf dem Platz vor dem Feuerwehrhaus auf. Um 18 Uhr wird mit dem Stellen des Maibaums begonnen. Begleitet wird dies traditionell von der Musikkapelle Arnach. Zum anschließenden gemütlichen Hock in den Mai werden die Kameraden der Feuerwehr mit Gegrilltem und Getränken bewirten.

Seibranz: Am Samstag wird in Seibranz um 19 Uhr der Maibaum an der Kirche gestellt. Bei der anschließenden Hockete, zu der der Musikverein Seibranz aufspielt, ist die gesamte Bevölkerung eingeladen. Am Sonntag geht es weiter mit einem zünftigen Frühschoppen, Mittagstisch und später Kaffee und Kuchen. Veranstalter sind die Motorradfreunde Seibranz.

Dietmanns: Der Sportverein lädt am Samstag um 19.30 Uhr zum Maibaumstellen mit anschließendem Umtrunk in und ans Vereinsheim. Für die festliche Umrahmung sorgt der Musikverein.

Unterschwarzach: Bereits am Freitag findet die dritte Unterschwarzacher Maibaumhockete statt. Los geht’s um 19 Uhr. Der Musikverein des Orts sorgt für die passenden Klänge. Anschließend wird im Gasthaus Hirsch fröhlich weitergefeiert.

Oberschwarzach: Die Hobbyzieher laden am Sonntag zum Maifest in der Ortsmitte ein. Es beginnt um 10.30 Uhr mit dem Frühschoppen, den „Heinz und Dieter“ musikalisch umrahmen werden. Ab 13 Uhr gibt es auch Kaffee und Kuchen. Am Nachmittag findet die Maibaum-Olympiade statt. Jeder ist zur Teilnahme eingeladen. Eine Mannschaft besteht aus drei Personen.

Gospoldshofen: Die Freiwillige Feuerwehr stellt den Maibaum am Samstag ab 19.30 Uhr am Feuerwehrhaus auf.

Haidgau: Um 18 Uhr beginnt am Samstag auf dem Dorfplatz das Maibaumstellen der Freiwilligen Feuerwehr samt gemütlicher Hockete in der Turn- und Festhalle oder, bei gutem Wetter, auf dem Vorplatz.

Ziegelbach: Die Landjugend stellt am Samstag ab 16 Uhr den Maibaum am Dorfstadel auf.

Aichstetten: Am 1. Mai um 10 Uhr stellt die Freiwillige Feuerwehr den Maibaum am Feuerwehrhaus auf. Dazu spielt die Musikkapelle, und es gibt ein umfangreiches Kinderprogramm. Ein Dampflok fährt um 9.06Uhr in den Bahnhof Aichstetten und steht dort bis 9.40 Uhr. Um 13.30 Uhr gibt’s eine Schauübung.

Mooshausen: Um 10 Uhr beginnt am Sonntag das Maibaumfest der Fasnetfreunde vor dem Pfarrhaus, wo der Maibaum aufgestellt ist. Nach dem Frühschoppen gibt’s Mittagessen und später Kaffee und Kuchen. Ein Kinderprogramm ist organisiert. Bei schlechtem Wetter findet das Fest im Zelt und im Pfarrhaus statt.