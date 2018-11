Magie der „Fotografik“ trifft auf mystische Malerei

Mit mystischen Motiven, inspiriert von kleinen und großen Ausflügen und Reisen, haben Irena Ory und Michael Weinmann zur Vernissage ihrer Ausstellung in die Galerie im Amtshaus der Stadt Bad Wurzach eingeladen. Beide Künstler kennen sich seit Jahren durch die regionale Kunstszene und entschlossen sich, gemeinsam mit völlig unterschiedlicher Kunst außergewöhnliche Momente und Erlebnisse zur Wirkung zu bringen.

Weinmann hat die Fotografie mit 46 Jahren für sich entdeckt und inzwischen dieses Hobby nicht nur als Reisefotograf zum Beruf gemacht, sondern weiterentwickelt durch die Digitalisierung der Fotografie zur „Fotografik“. Das mache seine Bilder zur Kunst, sagt der Vorsitzende des Kunstvereins Leutkirch. In seinen Werken lege er viel Wert auf abstrahierte Details, besondere Perspektiven und Blickwinkel zu unterschiedlichsten Zeiten. Seine Fotos laden zum Verweilen ein, strahlen Ruhe aus und faszinieren durch ihre Einzigartigkeit. In dieser Ausstellung sind Fotos aus Bad Wurzach und Umgebung und vom nahen Bodensee zu finden: Nebelwände, Sonnenauf- und -untergänge, besondere Wolkenformationen lassen staunen und die Magie der Natur genießen.

Irena Ory ist in Frankreich geboren und aufgewachsen. Nach einer Ausbildung zur Dolmetscherin und Übersetzerin kam sie 1988 ins Allgäu. Hier entschied sie sich für eine künstlerische Laufbahn als Autodidaktin und wurde Mitglied im Kunstverein Leutkirch. Inzwischen ist sie Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler Schwaben-Süd und hat ihre Werke schon mehrfach ausgestellt. Auch ist sie als Dozentin für Malkurse bei verschiedenen Volkshochschulen tätig.

Ihre Bilder strahlen Kraft und Energie aus, verzaubern durch die Wahl der Farben und die Kombination der Materialien. Die jetzige Ausstellung ist inspiriert von Reisen unter anderem nach Mexiko und Guatemala, die Bilder zeigen, was die Künstlerin berührt und beeindruckt hat.

Die 224. Ausstellung in der Galerie im Amtshaus ist zugleich die 50. Ausstellung von Michael Weinmann. Zahlreiche Gäste folgten deshalb der Einladung zur Ausstellung mit dem Titel „Unterwegs“ und ließen sich gerne mitnehmen zu fantastischen Momenten, zum Verweilen an geheimnisvollen Orten, zum Versinken in magische Eindrücke.

Die Werke der beiden Künstler sind noch bis zum 4. Januar 2019 während der Öffnungszeiten der Galerie zu sehen.