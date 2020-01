Müllsäcke auf Wiese abgestellt

Ein bislang Unbekannter hat zwischen Knetzenweiler und Unterschwarzach mehrere Müllsäcke auf einer Wiese entsorgt.

Ein Foto des Umweltfrevels hat ein Mitglied der SZ-Facebookgruppe „Du weißt, dass Du aus Bad Wurzach bist, wenn ...“ gepostet. Sie habe es am Dienstag gegen 8.30 Uhr aufgenommen. Ihren Informationen nach wurde die Polizei verständigt.

„Vielen Dank für deine Windeln, Kleidungsstücke, Restmüll und mehr“, wendet sie sich in ihrem Post an den „Entsorger“ und schreibt weiter: „Wie kann man den Weg auf sich nehmen und in ein ,entlegeneres’ Gebiet von Wurzach fahren, indem augenscheinlich Landwirtschaft betrieben wird, um dann seinen Müll abzuladen? Der Weg zur Deponie wäre sicherlich nicht weiter gewesen. Übrigens gibt es von der Stadt kostenlose Windelsäcke die du gerne zur schwarzen Tonne dazu stellen darfst, also sei bitte das nächste Mal nicht so asozial und entsorge deinen Müll gefälligst da wo er hingehört! Du solltest dich das nächste Mal lieber an der schönen Natur erfreuen und sie nicht zumüllen!“