Mäschkerle-Parade bei der Seniorenfasnet

Geschmückt mit bunten Hüten, großen Brillen und vielem mehr, trafen sich die närrischen Gäste im Pius-Scheel-Haus, zum jährlichen Fasnetsball des ökumenischen Seniorenkreises. Unterstützt vom musikalischen Duo Dieter und Heinz, haben die vielen freiwilligen Helfer ein abwechslungsreiches Programm, für den Nachmittag zusammengestellt.

Die Anziehungskraft des ÖSK-Balles ist ungebrochen und das Pius-Scheel-Haus entsprechend voll, als das närrische Treiben, mit dem Einzug der Mitarbeiter, mit der Vorsitzenden Uschi Reichert an der Spitze, begann. Heinz und Dieter, zwei Unterschwarzacher Musikgrößen sorgten mit Schunkelliedern gleich für gute Stimmung, bevor Rita Maucher und das närrische Urgestein, Robert Brauchle, den ersten Programmpunkt auf die Bühne brachten. In ihrem Sketch haben sie das vergangene Jahr in Bad Wurzach ordentlich durch den Kakao gezogen und entsprechend kommentiert. Besonders die Idee, aus dem Kurhaus ein Insektenhotel zu machen, frei nach dem Motto: „Summ, summ, summ, die Bienen treiben’s Kurhaus um“, amüsierte die vielen Mäschkerle im Saal.

Nach Kaffee, Kuchen und Berlinern hatten die „Smarten Schick-Brothers“ ihren Auftritt. Rockige Rhythmen begleiteten den Querschnitt durch das Stadtgeschehen. Von den Hundehäufchen bis zum Moor, ging die scharfzüngige Reise durchs Lokalkolorit. Vielumjubelt wurde der fachkundige Preisvergleich, weiblicher Unterwäsche, den die beiden Herren in Bad Wurzach näher unter die Lupe nahmen. Mit Polonaise, Walzer und flotter Tanzmusik klang der muntere Fasnetsnachmittag aus.