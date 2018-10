Männerchor Frohsinn blickt auf gelungenen Konzertabend

Beste Stimmung hat am Samstagabend beim Konzert des Männerchors Frohsinn in der Turn- und Festhalle in Seibranz geherrscht. Begrüßt wurden die Besucher zunächst von Stefan Veser von der Vorstandschaft, bevor der Männerchor unter der Leitung des neuen Dirigenten Erich Minsch auf die Bühne kam. Anschließend durften sich die Zuhörer über eine Einlage des Kirchenchor Seibranz unter der Leitung von Agnes Schad freuen. Für die musikalische Begleitung am Klavier sorgten Judith und Ruth Angele. Anschließend luden die „Staubingen Brüder“ mit ihrer „Livemusik QuerBeet“ zum Tanz. Für die Bewirtung mit ausgesuchten Weinen sowie einem schmackhaften Vesper hatten die Organisatoren gesorgt. Das Foto zeigt den Kirchenchor und den Männerchor beim gemeinsamen Auftritt.Foto: Anton Hörnle