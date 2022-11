Luxeuil-les-Bains, Bad Wurzach und das „Himmelreich“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach langer pandemiebedingter Pause konnten sich Anfang November Komitee-Mitglieder aus den beiden Partnerstädten wieder zum sonst jährlichen Treffen im „Himmelreich“ (einem kleinen Ort bei Freiburg) zusammenfinden. „Himmlisch“ war auch das Gefühl, die Freunde endlich wieder mit der in Frankreich üblichen Geste der „bise“ (Wangenküsschen) begrüßen zu können.

Zweck dieses Treffens ist neben der freundschaftlichen Begegnung jeweils die Planung und Abstimmung der deutsch-französischen Aktivitäten für das kommende Jahr. Zwar ist inzwischen einiges für 2023 in Planung beziehungsweise angedacht, doch es gäbe da sicher noch mehr Möglichkeiten.

Sollten Sie, liebe Wurzacher Mitbürger mit Ihrem Verein, Ihrem Chor, Ihrer Gruppe Interesse an einem Austausch, einer Begegnung mit Gleichgesinnten in unserer Partnerstadt Luxeuil-les-Bains haben, bitte lassen Sie es uns einfach wissen. Vielleicht braucht es ja nur einen kleinen Anstoß, damit neue Verbindungen entstehen und die mit dem Elysée-Vertrag am 22. Januar 1963, also vor 60 (!) Jahren begründete deutsch-französische Freundschaft weiter wächst.

Für eine Kontaktaufnahme stehen Gundula Blattner, Komitee Luxeuil, Telefon 07564/ 1281 und Beate Ebel, Schriftführerin, Telefon 07564/ 1042 zur Verfügung.