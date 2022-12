Lustspiel „Nur Zoff mit dem Stoff“ wird in Arnach aufgeführt

Die Laienspielgruppe des Fördervereins für Jugendausbildung beim Musikverein Arnach wird um den Jahreswechsel nach zweijähriger Unterbrechung wieder „auf die Theaterbühne zürückkehren“. Zur Aufführung wird das Lustspiel in drei Akten „Nur Zoff mit dem Stoff“ von Bernd Gombold kommen. Spieltermine sind am Montag, Mittwoch und Freitag, 26., 28. und 30. Dezember, sowei Donnerstag und Freitag, 5. und 6. Januar, jeweils um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle Arnach. Am Freitag, 30. Dezember, und Freitag, 6. Januar, gibt es jeweils um 14 Uhr zusätzlich Nachmittagsvorstellungen. Karten können bei Stephanie Jöchle, Telefon 07564/937727 oder 0163/2026408 (WhatsApp) oder per Mail unter theater@musikverein-arnach.de vorbestellt werden.