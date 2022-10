Luise Kinseher lässt es krachen

Rund einhundert Besucher erleben am Samstag im Adler in Dietmanns einen fantastischen Kabarettabend. Die als Mama Bavaria weithin bekannte Bayerin Luise Kinseher hat alle Register ihres Könnens gezogen. Handwerkermangel und Wohnungsrenovierung werden durchgehechelt, auch bayerische Politiker kriegen Breitseiten ab.

Ihre Wohnung ist vom Miet-Hai gekündigt. Also muss Luise renovieren, Wände streichen und so weiter. Vom Papa hat sie es gelernt, der war Malermeister, aber kaum daheim. Nach der Arbeit war er von den Stammtischen angezogen. So wie die Himmelskörper von den schwarzen Löchern im Weltall, die alles aufsaugen.

Unterricht im Zwergerl-Paradies

Das findet Luise so interessant, dass sie mehr darüber wissen will. Also den Doktor nachmachen? Aber wo? Zum Glück ist die Kita mit dem Namen Zwergerl-Paradies in ihrer Münchner Straße eine sehr moderne, sozusagen eine Vorschule für Hochbegabte. Mit Kursangeboten für Umweltökonomie, gesunde Ernährung und vielem mehr. Der kleine Bernd von dort hilft ihr immer mit dem Handy. Denn Luise hat mal das Handy verloren, das war wie eine Nahtod-Erfahrung.

Zu Papas Zeiten gab es noch Handwerker, wenn man sie brauchte waren sie da. Die Wände hat sie selber gestrichen, jetzt sei aber der Efeu weg. Also, wenn man einen Handwerker heutzutage braucht, weiß Luise einen Ausweg: Frau muss den Hausmeister heiraten.

Am besten es wird jung gelernt. So wie die Tochter der Freundin im Gymnasium Klasse 9. Blitzgescheit sei die. Von dem vielen Lernen müsse sie nachts schreien. „Das ist doch seelische Grausamkeit“ meint Luise. „Aber wenigstens“, so meint die Freundin, „schreit sie in Latein!“

Neues Wappentier für Bayern

In Bayern, wo die Ampeln auf schwarz stehen, bräuchte es ein neues Wappentier. Nicht so ein Macho-Löwe der nur herumliegt. Wie wär‘s mit einer Kuh? Sie ist Frau und Veganerin. Das Problem dabei: „Der Markus Söder will auch ins Wappen, da bleibt nur der Hornochs!“

Zwiesprache hält die Kinseher nicht nur mit ihrem Verflossenen mit Hilfe seiner Vogelschreie. Sondern auch mit der Kim, dem Klaus und den Gästen am Tisch der Dietmannser. Ihre Fragen können jeden treffen. Nur vorsingen muss niemand. So gut wie sie kann es auch keiner. Als alternde, angetrunkene und mit Sprachstörungen kämpfende Operndiva wartet sei auf ihren großen Auftritt. Waldbaden hilft den angespannten Nerven, meint sie. Luise Kinseher kann unverschämt gut singen. Lupenrein kommen die Koloraturen der Königin der Nacht aus der Zauberflöte.

Wände streichen. Segel setzen

Dabei ist sie in den Schulchor gar nicht aufgenommen worden. Es hieß, sie singe falsch. Erst mit vierzig hat sie eine Gesangslehrerin genommen, weil sie in er Operette „Das Weiße Rössl“ mitgewirkt hat. „Ja, und seitdem mach ich das halt.“ Ihr Lied „Wo die Schranken so eng und die Welt so weit und so flüchtig die Zeit“ erinnert sie sich an die Zeit mit ihrem verflossenen Heinz. Die Vogelstimme krächzt Zustimmung.

Das sei ja alles, was ihr von ihm blieb. Oder doch? Noch was? Ja, der Schlüssel zum Bankschließfach in der Schweiz. Ihr Trost: „Wenigstens das!“ Den Gästen im vollbesetzten Saal blieb mehr als ein Vogelschrei: der Genuss einer von fünf Vorpremieren von „Wände streichen. Segel setzen“ und die Erinnerung an einen geistreichen Kabarettabend.