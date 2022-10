Luft-Wärmepumpen: Was die kosten und was zu beachten ist

Auch wenn nun ein Gaspreisdeckel kommen wird, suchen viele nach einer alternativen Heizmöglichkeit. Eine solche ist der Einbau einer Luft-Wärmepumpe, möglichst in Kombination mit einer PV-Anlage. Was kostet das und was ist dabei zu beachten?

Stefan Gnann kennt sich gut aus. Er ist führender Mitarbeiter der Unterschwarzacher Firma Newi-Solar von Siegfried Neff, bei der sich kürzlich auch das Energiebündnis Bad Wurzach/Bad Waldsee über alternative Heizmöglichkeiten informieren ließ. Die Nachfrage nach Wärmepumpen und PV-Anlagen sei auch bei Newi-Solar in den vergangenen Monaten „explodiert“, berichtet Gnann.

Newi-Solar-Chef Siegfried Neff (links) und Ulrich Walz vom Energiebündnis Bad Wurzach/Bad Waldsee an einer Luft-Wärmepumpe. (Foto: Steffen Lang)

Das Warten lohnt sich

„Auf die Schnelle“ machbar sei längst nichts mehr, muss er alle Interessenten vertrösten. Mehrere Monate Wartezeit müsse man mittlerweile einplanen. Trotzdem rechne sich ein Umstieg, auch wenn er nicht jetzt, sondern erst Mitte oder Ende kommenden Jahres getan werden kann. Die Zeit, in der günstige fossile Energien scheinbar unbegrenzt zur Verfügung standen, sei vorbei, sagt Gnann.

Die Investition einer für ein Einfamilienhaus 30.000 bis 40.000 Euro teuren Luft-Wärmepumpe lohne sich daher, zumal es „interessante Fördermöglichkeiten von bis zu 55 Prozent der Kosten inklusive der nötigen Umbauarbeiten bei der Bafa“ gebe.

Luft-Wärmepumpen sind mittlerweile sehr effektiv. Zwar immer noch nicht so wie Erd-Wärmepumpen, aber dafür günstiger in der Anschaffung und wesentlich weniger aufwendig zu installieren, sagt Gnann.

Was man Platz braucht

Für die Pumpe selbst brauche man in Garten oder Hof etwa zweimal zwei Meter Platz zum Aufstellen, drumherum noch jeweils einen halben Meter Freifläche. Den aufgrund der Geräusche vorgeschriebenen Mindestabstand zum Nachbarhaus regele die jeweilige Gemeinde. Drei Meter sind es meist.

Ideal ist, wenn das Haus über eine Flächenheizung, wie zum Beispiel eine Fußboden-, Wand- oder Deckenheizung verfügt. Doch auch, wer diese nicht hat und nachträglich nicht einbauen kann oder will, kann mit einer Wärmepumpe arbeiten, sagt Gnann. Er rät eindringlich dazu, sich bei einer Fachfirma darüber beraten zu lassen, ob bei den Heizkörpern Anpassungsbedarf besteht. Eine umfassende und kompetente Beratung ist zwingend erforderlich.

Die beste Lösung

Lohnend sei auch eine PV-Anlage auf dem Dach. Denn Wärmepumpen arbeiten mit Strom, und wer diesen selbst produziert, fährt finanziell am besten. Für eine ausreichend große Anlage muss der Hausherr freilich nochmal mit einigen Tausend Euro an Kosten rechnen. Eine Anlage kostet momentan laut Gnann circa 1700 Euro pro Kilowatt-Peak. Auf einem Einfamilienhaus werden im Schnitt zehn kWp verbaut.

Wem Pumpe plus Anpassung der Heizkörper plus PV-Anlage auf einen Schlag zu teuer ist, könne auch erst einmal seinen Strom weiter aus dem öffentlichen Netz beziehen; natürlich ist hier auf ein Ökostromtarif zu achten. „Das ist für eine Übergangszeit von ein paar Jahren allemal besser als sich weiterhin fossiler Brennstoffe zu bedienen“, ist sich Stefan Gnann sicher. Aus ökologischer und ökonomischer Sicht sei über kurz oder lang die eigene Stromerzeugung sehr zu empfehlen.

PV-Check im Angebot

Wer wissen will, wieviel Strom auf seinem Hausdach produziert werden kann, bekommt diese Infos über den kostenlosen PV-Check, den Newi-Solar und das Energiebündnis auf ihren Webseiten anbieten. „Die Zugriffszahlen sind in den vergangenen Wochen enorm gestiegen“, berichtet Gnann. Was ihn bei den derzeitigen Strompreisen nicht verwundert. „Mittlerweile lohnen sich Anlagen auf allen Dächern. Sogar auf Dächern mit Nordausrichtung sind sie interessant geworden.“ Gleiches gelte für Fassaden- und für kleine Balkon- oder Gartenanlagen. „Jede Kilowattstunde, die man selbst erzeugt und nutzt, ist Gold wert.“

Zumal es mittlerweile auch Speichermöglichkeiten gebe. „Unser Lieferant hat Speichereinheiten in 5-kW-Schritten entwickelt. So kann man sich passend zu seinen Bedürfnissen einen Speicher aufstellen“, sagt Gnann. Der Platzbedarf eines solchen Speichers ist dabei relativ gering. 15 Zentimeter tief und gut je 50 Zentimeter breit und hoch ist eine solche Einheit. „Das passt in jedes Häusle“, ist sich Gnann sicher.

Zinsgünstiges Darlehen möglich

In die Kategorie „günstig“ fällt freilich auch diese Anschaffung nicht. Circa 4000 Euro muss man pro Speichereinheit rechnen. Dafür verfügt man aber natürlich auch in der Nacht noch über selbst erzeugten Strom – zumindest wenn sich tagsüber die Sonne für einige Zeit hat blicken lassen. Staatliche Zuschüsse gebe es weder für solche PV-Speicher noch für PV-Anlagen, bedauert Gnann. Jedoch profitiert man von der garantierten Einspeisevergütung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Die KfW-Bank biete zusätzlich zinsgünstige Darlehen an.

Noch im Versuchsstadium sind mobile Speicher, beispielsweise Elektroautos mit einer sogenannten bidirektionalen Speicherung. Deren Batterie wird tagsüber über die PV-Anlage aufgeladen, und kann nachts Strom, welcher beim Fahren nicht verbraucht wurde, ans Haus abgeben.

Beratung unbedingt erforderlich

Damit man angesichts der insgesamt nicht eben geringen Investitionskosten hinterher keine böse Überraschung erlebt, rät Stefan Gnann eindringlich: „Auf alle Fälle nur zu Profis zu gehen. Gerade in letzter Zeit, da die Branche boomt, sind unglaublich viele dubiose Anbieter aufgetaucht. Eine Beratung im Vorfeld bei einem unabhängigen Energieberater oder bei einem Energiebündnis wie dem in Bad Wurzach/Bad Waldsee, das in Kooperation mit dem Landkreis sogar PV-Scouts anbietet, ist absolut empfehlenswert, eigentlich sogar unbedingt erforderlich.“

Jede neue PV-Anlage auf dem Dach sei insgesamt ein Fortschritt, wirbt Gnann. „Sie hilft auch, Freiflächen-Anlagen zu vermeiden.“ Diese seien dabei grundsätzlich zwar begrüßenswert, „aber ein Zusatznutzen der Fläche ist erstrebenswert. Eine solche Anlage darf keine reine Flächenversiegelung sein.“ Als ein gutes Beispiel nennt Gnann Agro-PV-Anlagen. „Die Module werden zum Beispiel in fünf Metern Höhe montiert. Darunter stehen Obstbäume, denen die Anlage gleichzeitig als Hagelschutz dient.“

„Inzwischen vertretbar“

Als Argument gegen PV-Anlagen werden oft deren umweltschädliche Herstellung und Entsorgung genannt. Da habe sich vieles gebessert, betont Gnann. Die Herstellung sei in ihrer Umweltbilanz „inzwischen vertretbar“, moderne Anlagen weitestgehend recyclebar. „Sie enthalten wertvolle Rohstoffe wie Silizium, Kupfer und Aluminium, die in anderen Bereichen wieder verwertbar sind. Die schmeißt heutzutage keiner mehr einfach auf den Müll.“

Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist es, eine nahezu 100-prozentige Energieautarkie bei Ein- und Mehrfamilienhäusern zu erreichen. „Das ist unsere Passion, daran arbeiten wir“, verspricht Gnann.