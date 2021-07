Loris Lauber startet stark in die Saison

Nach langer Corona-Pause ist Loris Lauber aus Bad Wurzach stark in die neue Saison gestartet. Beim MSC Amtzell fand der erste Lauf zur baden-württembergischen Meisterschaft statt. Bei sehr anspruchsvollen Sektionen entschied Lauber die beiden ersten Runden für sich. In der dritten Runde machte ihm laut Mitteilung seine rechte Schulter zu schaffen, die er zuvor beim Training fast ausgekugelt hatte. Am Ende reichte es für einen zweiten Platz mit zwei Punkten Rückstand zum Erstplatzierten.

Beim ersten Alpenpokal-Lauf in Waltenhofen bei Kempten kam Lauber bei schwierigen Verhältnissen – reine Natursektionen, steile Bergauffahrten und rutschige Wurzeln – sehr gut zurecht und holte sich den Sieg.