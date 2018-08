Loris Lauber sammelt EM-Erfahrung

Loris Lauber aus Seibranz ist Trialfahrer aus Leidenschaft. Etliche Erfolge hat der 14-Jährige in der Randsportart bereits vorzuweisen. Weitere Titel könnten in naher Zukunft folgen. Derzeit ist er in seiner Klasse Führender der Südbayerischen Meisterschaft. Der Schüler startet für die Renngemeinschaft Allgäu (RGA), die bei Kempten-Leubas eine Trainingsstrecke unterhält.

Einer seiner bisherigen sportlichen Höhepunkte war vor wenigen Wochen die Teilnahme an einem von fünf Läufen der Europameisterschaft (EM) in Brüssel. „Das war eine richtig gute Erfahrung“, erzählen Loris Lauber und sein Vater Edwin im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Das Ziel sei es gewesen, einmal in einen solchen Wettbewerb reinzuschnuppern und sich dabei einen Platz im Mittelfeld zu sichern. Gereicht habe es schließlich zum 21. Rang bei 27 Teilnehmern.

„Ich war schon ganz schön nervös“, gesteht der 14-Jährige. Neu für ihn war, dass bei der Europameisterschaft mit einer sogenannten Non-Stop-Regel gefahren wird. Das bedeute, dass beim Wettbewerb durchgefahren werden muss und nicht die Möglichkeit besteht, einmal kurz anzuhalten und durchzuatmen. „Nicht ganz einverstanden“ sei Edwin Lauber derweil mit Schiedsrichter-Entscheidungen bei der EM gewesen.

Aufnahme in Förderkader

Zum ersten Mal befindet sich der Seibranzer auch im Förderkader des Bayerischen Motorsport-Verbands. Dadurch werde er zu fünf Trainingseinheiten eingeladen, die auch einen Auslandsaufenthalt beinhalten.

Eine „gute Erfahrung“ war für den Trialfahrer indes die Teilnahme bei der Deutschen Jugendmeisterschaft im vergangenen Jahr. Dabei sprang ein Platz im Mittelfeld heraus. Damals sei Loris Lauber ein Neuling in der Klasse 4 gewesen.

Das sogenannte Lernjahr in dieser Wettkampfsklasse sei nun vorbei, verkündet Vater Edwin stolz. Beim aktuell laufenden Alpenpokal, der 15 Läufe umfasst, hat Loris Lauber vor dem letzten Lauf gute Chancen auf den Titel. Zudem sei er derzeit Führender der Südbayerischen Meisterschaft. Und auch bei der diesjährigen Deutschen Jugendmeisterschaft ist Edwin Lauber zuversichtlich, dass sein Sprössling „ganz vorne reinfahren kann“.

Übernachtungen im Wohnwagen

Um solche Erfolge feiern zu können, sind Vater und Sohn nahezu jedes Wochenende unterwegs. Übernachtet wird in der Regel in einem Wohnwagen. Edwin Lauber agiert bei Wettbewerben zumeist als sogenannter Minder. Dieser begleitet den Fahrer auf dem Kurs und versorgt ihn etwa mit Getränken und achtet darauf, dass bei einem Sturz die Maschine nicht auf dem Fahrer landet. Seit mittlerweile acht Jahren betreibt Loris Lauber die Randsportart Trial. Dabei reizt den Schüler unter anderem, dass „nicht immer Vollgas“ gegeben werden muss.