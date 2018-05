Loris Lauber fährt auf Platz eins

Der Bad Wurzacher Trialfahrer Loris Lauber ist im Alpenpokal erfolgreich unterwegs.

Am vergangenen Wochenende fanden die ersten zwei Läufe zur Bayerischen Meisterschaft im Kreuzthal statt. Der 14-jährige Lauber fuhr bei jeweils 30 Startern auf Platz vier und eins. Laubers Saison verläuft bisher zufriedenstellend. Nach schlechtem Start in Peissenberg folgten gute Platzierungen wie etwa der dritte Platz bei seinem ersten Lauf zur Deutschen Meisterschaft in Großheubach und ein zweiter Platz in Kempten. Im Moment liegt Lauer im Alpenpokal-Gesamtwertung auf Platz drei, in der Jugendwertung auf Platz eins.