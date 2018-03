Literaturfestival kommt nach Bad Wurzach

Eine hochkarätige Veranstaltung ist im Mai zu Gast in der Bad Wurzacher Stadtbibliothek: das Allgäuer Literaturfestival.

Zunehmender Beliebtheit erfreut sich die Bad Wurzacher Stadtbibliothek. Seit dem Umzug von der Parkstraße in Maria Rosengarten sei die Zahl an eingeschriebenen Nutzern und Besuchern stark gestiegen, berichtet Leiterin Christiane Linge erfreut.

Viel mehr Platz hat das Bibliotheksteam seit dem Umzug vor fast einem Jahr. So können mehr Bücher angeboten und diese auch ansprechender präsentiert werden, die Kunden finden gemütliche Leseecken vor, und es gibt auch Raum für größere Besuchergruppen. „Vor allem Kindergärten und Schulklassen kommen nun viel häufiger zu uns“, hat Christiane Linge festgestellt und freut sich, dass sie nun verstärkt auch Kinder und Jugendliche fürs Lesen begeistern kann.

Immer noch zeigten sich die Besucher auch begeistert vom Kapitelsaal mit seiner gemütlichen Leseecke mit Ohrensesseln, so die Leiterin. „Viele kommen nun zu uns, lesen hier eine Zeitung oder Zeitschrift und bedienen sich am Kaffeeautomaten.“

Mehr Platz hat das Bibliotheksteam nun aber auch für Veranstaltungen. Seit kurzem liegt das aktuelle Programm für die kommenden Wochen aus. Dabei arbeitet die Stadtbibliothek mit Ehrenamtlichen zusammen.

Nächster Termin ist eine Lesestunde für Kinder ab sechs Jahren. Maria Heinrich liest am Freitag, 23. Februar, von 14.30 bis 15.15 Uhr aus dem Buch „Reise zum Glück“ von Josef Koller. Inhalt: Hund, Katze und Fuchs suchen das Glück. Aber das ist eine schwierige Suche, denn niemand weiß so recht, was das Glück überhaupt ist und wo man es finden kann.

Am Freitag, 2. März, steht von 14.30 bis 15.15 Uhr das Bilderbuchkino für Kinder ab vier Jahren auf dem Programm. Christine Baier präsentiert Bruno Blumes „Ein richtig schöner Geburtstag“. Eine humorvolle Geschichte über ein richtig schönes Kindergeburtstags-Chaos.

Eine weitere Lesestunde gibt es am Freitag, 9. März, von 14.30 bis 15.15 Uhr. Christine Silla-Kiefer liest Kindern ab sechs Jahren die Geschichte „Achtung: Räuber gesucht“ von Udo Weigelt vor.

Ein Kamishibai präsentiert Karin Nixdorf am Freitag, 16. März. Das ist eine japanische Form des Erzähltheaters. Von 14.30 bis 15.15 Uhr lernen Kinder ab drei Jahren Eric Carles „kleine Raupe Nimmersatt“ kennen.

Schnäppchenjäger kommen am Freitag, 23. März, 14 bis 18 Uhr, und Samstag, 24. März, 10 bis 12 Uhr, auf ihre Kosten. Dann ist in der Stadtbibliothek ein Bücherflohmarkt. Verkauft werden aussortierte Bücher und Bücherspenden.

Die Veranstaltungsreihe setzt sich am Freitag, 6. April, mit einem weiteren Bilderbuchkino für Kinder ab fünf Jahren fort. Von 14.30 bis 15.15 Uhr liest Bernadette Miller aus der Pferdegeschichte „Sternenschweif – Geheimnisvolle Verwandlung“ von Linda Chapman vor. Wer möchte, darf an diesem Nachmittag sein eigenes Einhorn mitbringen.

Am Aktionstag „1 Jahr Maria Rosengarten“, verbunden mit dem verkaufsoffenen Sonntag Fit-Fun-Shopping, beteiligt sich die Stadtbibliothek am 15. April natürlich auch.

Und dann steht am Freitag, 20. April, auch schon wieder das nächste Bilderbuchkino auf dem Programm. Bernadette Miller liest Kindern ab vier Jahren aus dem Buch „Juli und das Monster“ von Kirsten Boie vor.

Ein Bilderbuchkino für Kinder ab vier Jahren gibt es am Freitag, 27. April, von 14.30 bis 15.15 Uhr. Christine Baier präsentiert das Buch „Eine lustige Froschreise“ von James Krüss.

Zum Literaturfrühstück lädt das Team der Stadtbibliothek am Samstag, 28. April, von 10 bis 12 Uhr ein. Bad Wurzacher werden ihr Lieblingsbuch präsentieren und ein Stück daraus vorlesen.

Eine ganz besondere Veranstaltung wird es im Mai geben. Dann nimmt die Bad Wurzacher Stadtbibliothek am Allgäuer Literaturfestival teil. Zu Gast ist am Dienstag, 8. Mai, um 19.30 Uhr Andreas Föhr. Der promovierte Jurist und Drehbuchautor stellt seinen Roman „Schwarzwasser“ vor. Das Ermittlerduo Wallner und Kreuthner bekommt es dabei mit einem Mordopfer zu tun, das es eigentlich gar nicht gibt. Tickets sind bei der Bad Wurzach Info, Telefon 07564 / 302150, erhältlich.