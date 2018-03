Linienbus kommt von der Fahrbahn ab

Für über zwei Stunden musste die L 314 am Montagmorgen wegen der Bergung eines verunfallten Omnibusses voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Das teilt die Polizei mit.

Der Fahrer des Linienbusses hatte gegen 5.30 Uhr ohne Fahrgäste die Landesstraße von Bad Wurzach in Richtung Baierz befahren und war in Höhe Obergreut vermutlich infolge Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht. Der Bus blieb so schräg liegen, dass er umzustürzen drohte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.