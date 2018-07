Letzter Schultag für Konrektorin Brigitta Brugger-Schmitt

Ihren allerletzten Schultag hat an diesem Mittwoch die Konrektorin der Bad Wurzacher Grundschule. Brigitta Brugger-Schmitt geht im Herbst in den Ruhestand, und mit ihr geht auch Fine.

Mit 22 Jahren begann Brigitta Brugger-Schmitt im Schuldienst, in dem sie inklusive einer 13-jährigen Elternzeit 40 Jahre tätig war. Der Lehrberuf war als junge Frau nicht ihre erste Wahl, „doch es ist mein Traumberuf geworden. Mit Kindern zu arbeiten macht sehr viel Spaß.“

Diese Arbeit freilich hat sich im Laufe der Jahrzehnte gewandelt. „So wie sich die Gesellschaft geändert hat, haben das auch die Kinder getan. Darauf muss man sich halt einstellen“, sagt Brugger-Schmitt. „Lehrer sind zu Lernbegleitern geworden, zur Wissensvermittlung kam immer mehr Erziehungsarbeit hinzu.“

Die 62-jährige Mutter zweier Töchter stammt aus der Bodenseeregion und unterrichtete dort auch lange Zeit an Grund- und Hauptschulen – in Markdorf, Ailingen, Leimbach und schließlich als Konrektorin in Salem-Mimmenhausen. 2011 übernahm sie die Stelle der Konrektorin in Bad Wurzach und zog nach Bergatreute.

An die Grundschule in der Riedstadt brachte sie Fine mit. Ihr englischer Setter ist seit der Leimbacher Zeit ein ausgebildeter Therapiehund. „Sie tut den Kindern mit ihrem ruhigen Wesen sehr gut“, erzählt sie. Fine geht nun mit Brigitta Brugger-Schmitt in den wohlverdienten Ruhestand. Wen die Schüler mehr vermissen werden? Brigitta Brugger-Schmitt ahnt es: „Wenn uns Kinder begegnen, sagen sie immer zuerst ,Hallo, Fine’“, erzählt sie lachend.

Aber die studierte Mathematik- und Sportlehrerin hat von ihren Schülern auch ein tolles Abschiedsgeschenk erhalten: eine Sitzbank, auf die jedes Kind einen Zettel mit einer Knobelaufgabe geklebt hat. „Damit mir im Ruhestand nicht langweilig wird.“ Davor freilich hat Brigitta Brugger-Schmitt keine Angst, nicht nur wegen der vielen Knobelaufgaben. Denn Mathematik ist zwar „mein großes Steckenpferd“, aber sie will künftig vor allem (noch) mehr Sport treiben. Vor allem das Laufen hat es ihr schon immer angetan. „Ich genieße die Zeit des Laufens als Zeit, die ich ganz für mich habe“, sagt sie. „Ich laufe täglich und habe auch schon mal einen Halbmarathon geschafft“, erzählt sie und verrät ihr großes Ziel: „Vielleicht schaffe ich es, am Berlin-Marathon teilzunehmen.“

Das aber ist nur eines ihrer Vorhaben. „Ich habe ganz viele Pläne, daher gehe ich ja früher in Ruhestand.“

An diesem Mittwoch wird Brigitta Brugger-Schmitt bei der Abschlussfeier für die künftigen Fünftklässler offiziell verabschiedet. „Danach werde ich mit den Kolleginnen noch ein wenig feiern.“ Wehmut kommt bei diesem Gedanken nicht auf, sagt sie, „weil ich ganz bewusst diesen Schritt gehe. Es kommt eine neue Lebensphase, und ich freue mich auf die Dinge, die ich vorhabe.“