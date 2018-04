Lesewelten: „Wir schenken den Kindern Zeit“

Vier Generationen vereint das Projekt Lesewelten der Stiftung Kinderchancen Allgäu in Arnach: vier Vorleser im Alter von 26 bis 81 Jahren und die Kinder von Grundschule und Kindergarten.

Im Halbkreis setzen sich neun Mädchen und Jungen der Grundschule um Marianne Müller herum. Zwei Bücher hat die 54-Jährige mitgebracht. Die Kinder dürfen entscheiden, welches ihnen vorgelesen wird. „Der Streit um den Regenbogen“, den Bären und Wölfe austragen, ist der klare Favorit der Erst- bis Viertklässler.

Und dann wird’s ganz leise im Klassenraum. Laut und deutlich, vor allem aber lebendig beginnt Marianne Müller vorzulesen. „Zu Hause habe ich gar nicht so viel Zeit zum Lesen“, gesteht sie, deren Metier eigentlich die Musik ist. Sie unterrichtet an der Musikschule und an der Grundschule und ist Leiterin des Liederkranzes Bad Wurzach. Doch als Marianne Müller von den Lesewelten aus der Zeitung erfahren hat, „hat mich das spontan angesprochen“. Vielleicht auch, weil ihr als Kind selbst nie viel vorgelesen worden sei. „Das bedauere ich.“

Dankbare Erinnerung

Bei Rudolf Sauter war es genau die entgegengesetzte Erfahrung, die ihn bewogen hat, als Vorleser mitzumachen. „Mein Vater hat viel gearbeitet, aber trotzdem hat er sich oft die Zeit genommen, mir vorzulesen“, erinnert sich der 81-Jährige dankbar. Ähnlich war es bei Melanie Paone. „Mir wurde viel vorgelesen, vor allem Märchen“, erzählt die 26-Jährige, die sich lachend als „bücherverrückt“ bezeichnet.

Vor fast genau einem Jahr begann das Projekt der frisch gegründeten Stiftung in den Kommunen Bad Wurzach, Aichstetten und Aitrach. Mittlerweile sind zwei Grundschulen und vier Kindergärten sowie zahlreiche Vorleser dabei. Einmal in der Woche kommt ein Vorleser zu ihnen. „Ziel ist es, den Kindern Lust zu machen, auch daheim zu lesen“, sagt Projektleiterin Ramona Wiest. Dazu gibt es auch die Bücherkiste in jeder Einrichtung, aus der sich die Kinder etwas ausleihen können.

Bei den Kindern kommt das gut an, berichten Grundschulleiter André Radke und Carmen Müller von der Kindergartenleitung übereinstimmend. „Die Kinder sind schier nicht zu bremsen, wenn’s um die Anmeldung für die Vorlesestunde geht. Zehn dürfen teilnehmen, und die Kinder genießen diese Zeit in exklusiver Runde“, sagt Radke. „Ein Selbstläufer“ sei das Projekt, stimmt ihm Carmen Müller zu. „Die Kinder freuen sich schon immer, wenn sie wieder mit dabei sein dürfen.“ „Unheimlich konzentriert“ seien die Kinder bei der Sache, sagt Sauter, „das hat mich anfangs wirklich überrascht“.

Radke und Müller heben auch das erzieherische Moment hervor, das nahezu spielerisch mit dem Vorlesen einhergeht. „Eine Studie der Pädagogischen Hochschule Weingarten hat ergeben, dass Kinder, denen viel vorgelesen wird, eine bessere Sprachentwicklung haben und bessere Rechtschreibeleistungen zeigen.“ Gleichzeitig mache es den Kindern und den Vorlesern Spaß, so Radke: „Da wäre man als Pädagoge dumm, wenn man das nicht zusammenführt.“

Ein auch ihn überraschender Nebeneffekt: „Wir haben schon Grundschüler, die gefragt haben, ob sie denn mal den Kindergartenkindern etwas vorlesen dürfen.“

Er und sein Kollegium legen auch den Eltern stets ans Herz, ihren Kindern vorzulesen. „So baut man eine noch intensivere Beziehung auf. Vorzulesen ist ein ganz toller Dienst, für das Kind und für sich selbst.“

Projekt wird ausgedehnt

Dass das Projekt in Bad Wurzach, Aichstetten und Aitrach so gut angelaufen ist, erleichtert Ramona Wiest die Arbeit. Zum einen soll nämlich das Projekt in diesen Kommunen weiter ausgebaut, zum anderen bis 2020 nach Leutkirch und Isny ausgedehnt werden. „Dafür suchen wir weiter nach neuen Einrichtungen und weiteren Vorlesern, die natürlich eine Grundschulung von uns erhalten.“

Die Projektleiterin freut sich über die „Win-win-Situation“. Die Schulen und Kindergärten erhalten neue Impulse, die Fantasie der Kinder wird angeregt, ihre Konzentrationsfähigkeit erhöht.“ Und Melanie Müller betont das vielleicht Wichtigste abseits aller Pädagogik: „Wir schenken den Kindern Zeit, und das ist schön.“