Kindern Zeit schenken, ihre Fantasie anregen, ihnen Lust aufs Lesen machen. Das sind drei der Ziele des Projekts Lesewelten, die die Stiftung Kinderchancen Allgäu ins Leben gerufen hat. Dazu kommt eine ganz wichtige pädagogische Aufgabe, die die Vorleser/innen in den Kindergärten und Schulen der Region nahezu nebenbei erfüllen.

Regelmäßig machen sich die Unterschwarzacherin Teresa Brauchle, die Bad Wurzacherin Heike Dornheim und die Leutkircherin Alexandra Riedle auf in „ihren“ Kindergarten ihres Orts. Und jedes Mal haben sie ein besonderes Geschenk dabei: Zeit.

Im Kindergarten nehmen sie ein Buch aus der Lesekiste, die die Stiftung den Einrichtungen zur Verfügung stellt, (oder sie haben selbst eines mitgebracht) und setzen sich zur meist schon ungeduldig wartenden kleinen Gruppe von Mädchen und Jungen. Ihnen lesen sie dann eine Geschichte vor.

Die Kinder hören gespannt zu, eine Einbahnstraße ist die Vorlesestunde aber nicht. „Die Kinder fragen nach oder erzählen, wenn ihnen Ähnliches passiert ist“, sagt Alexandra Riedle, die im DRK-Kindergarten Piepmatz in Leutkirch die Vorleserin der Lesewelten ist. Es sei manchmal unglaublich, „was für ein Kopfkino da in Gang gesetzt wird“.

„Die Kinder sind immer sehr angetan“, erzählt Piepmatz-Chefin Silvia Münsch. „Sie erzählen davon begeistert in ihrer Gruppe und oft auch als Erstes der Mama, die sie abholt.“ „Fröhlich und relaxed“ seien die Mädchen und Jungen nach der Vorlesestunde, bestätigt Daniela Schnurpfeil, die Leiterin des städtischen Kindergartens Unterschwarzach. Und stolz dazu, denn in der Bad Wurzacher Ortschaft haben die Kinder einen Lesepass, der jedes Mal einen neuen Stempel erhält.

„Die Kinder warten immer schon voller Vorfreude auf Frau Dornheim“, berichtet Liane Pollermann, Leiterin des katholischen Kindergartens St. Verena in Bad Wurzach vom Erfolg des Projekts, das dank 50 Vorleser/innen derzeit in 34 Kindergärten und Grundschulen in Bad Wurzach, Aitrach, Aichstetten, Isny und Leutkirch angeboten wird. „450 Kinder erreichen wir so Woche für Woche“, sagt Ramona Wiest, die in der Stiftung unter dem Dach der Caritas das Projekt leitet.

Auf viele der Vorleser/innen trifft dabei das zu, was Liana Pollermann erzählt: „Heike Dornheim hat ein ganz angenehmes Wesen. Ihre Buchauswahl trifft stets den Geschmack der Kinder, sie nimmt alle mit und ist selbst ganz begeistert bei der Sache. Das überträgt sich auf die Kinder, die schnell Vertrauen zu ihr fassen.“

Die drei erfahrenen Erzieherinnen heben auch den hohen pädagogischen und integrativen Nutzen der Lesewelten hervor. „Der Wortschatz der Kinder wird durch das Hören von Geschichten enorm erweitert“, sagt Silvia Münsch. „Spracherziehung und Spracherwerb sind ein unglaublich positiver Effekt“, betont Daniela Schnurpfeil.

Das trifft im Besonderen für Kinder mit Migrationshintergrund zu. Für sie seien das Angebot ein „zusätzliches Bonbon“, erzählt Liane Pollermann, deren Kindergarten ins Bundesförderprogramm „Sprach-Kita“ aufgenommen wurde. „Eine Geschichte vorgelesen zu bekommen, ist für diese Kinder ein zusätzlicher Anreiz, die Sprache zu lernen, und hilft ihnen enorm, die Sprache zu verstehen“, hat Silvia Münsch im Piepmatz beobachtet. Hilfreich sei dabei auch, dass die Lesewelten stets in kleinen Gruppen von maximal zwölf Kindern angeboten werden.

„Wir sind sehr dankbar, dass wir Alexandra haben“, fasst die Leutkircherin zusammen. „Sehr froh“ ist Daniela Schnurpfeil, und Liane Pollermann stellt fest: „Für uns alle sind die Lesewelten ein großer Gewinn.“