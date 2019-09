„Lese-Piraten“ stechen auf dem Berg in See

Es war ein großer Tag an der Grundschule in Eintürnenberg, dieser Freitag der 13., und für die neun frischgebackenen Erstklässler aus Eintürnen war es gewiss kein Unglückstag. Sie wurden mit Musical und Kindersegnung in die Schulgemeinschaft aufgenommen.

„Einfach Spitze, dass du da bist“, sangen die anderen Schüler für sie. Damit waren die „Neuen“ direkt mitten in ihrer Klassengemeinschaft. Denn zum Eröffnungslied bildeten die Erst- und Zweitklässler – sie werden in einer kombinierten Klasse unterrichtet – einen Kreis und die Dritt- und Viertklässler einen größeren Kreis drumherum.

„Land in Sicht“

So wurden die Erstklässler auch beim Musical, das die anderen Schüler in nur zwei Tagen für sie einstudiert hatten, mit „ins Boot“ genommen: Bei dem Sing-Spiel stachen die Piraten in See. Als es endlich hieß „Land in Sicht“ strandeten sie auf einer Insel. Die Bewohnerinnen, Hawaii-Mädchen, hatten sich auf der Insel schon so gelangweilt, dass sie die Piraten fragten, ob sie nicht mit an Bord kommen dürfen. Ein Tanz und eine Schatztruhe konnten die Seeräuber überzeugen.

Nicht überzeugen konnte die Seeräuber der Inhalt der Truhe: Mit Buchstaben und Wörtern konnten sie zunächst nichts anfangen. Bis schließlich der Steuermann klarstellte: „Aus Buchstaben macht man Sätze und aus Sätzen Lieder.“ So stimmten die Piraten gemeinsam das Lied an: „Wer lesen kann, ist hier der Star.“ Auch der Satz, den die Wörter aus der Schatzkiste ergaben, stimmte die Piraten fröhlich: „Hunderttausend Schokotaler im Rohrer See!“

Das Dorf mit dem Zwiebelturm

Auf ihrer langen Fahrt lernten sie nun alle lesen und landeten plötzlich im Hafen des kleinen Dorfes mit dem Zwiebelturm. Freundlich empfangen wurden sie allerdings nicht. Die Dorf-Scheriffs wollten die Seefahrer mit einer Wette austricksen, dachten sich: „Dass Piraten nicht lesen können, weiß doch jeder.“

Weit gefehlt. Die Crew auf dem Piratenschiff zeigte ihr Können und erhielt Goldtaler. „Ab heute brauchen wir nicht mehr zu entern, denn die Kinder hier wollen sicher auch unsere Geschichten lesen. Deshalb lasst uns nun auch Schreiben lernen“, lautete das Kommando des Kapitäns an seine in Eintürnen gestrandeten Piraten. Diese stimmten sofort musikalisch mit ein: „Wir können den den ersten Schultag kaum erwarten, wir sind Lese-Piraten.“

Diesmal gibt’s noch Schokolade

Die Erstklässler wurden mit Schoko-Talern beschenkt und Rektorin Daniela Brillisauer hielt mit einer Vesperdose für jedes Kind schon die passende Schatztruhe parat. Der Zusatz „Da kommt aber nur heute Schokolade rein, ab Montag bitte ein gesundes Vesper“ durfte nicht fehlen. Damit die Kinder morgens auch sicher in die Schule segeln können, gab es zusätzlich eine Warnweste.

Im Anschluss an das Piraten-Musical ging es für die neuen Grundschüler gleich wieder an Bord. Diesmal war es das Schifflein Petri, vertreten durch Gemeindepfarrer Paul Notz und, etwa bei den Fürbitten oder den Kyrie-Rufen, mitgestaltet durch die Kinder. Auch der Pfarrer hatte etwas zum (Vor)Lesen dabei: „Ich habe heute dieses schöne Buch mitgebracht, in dem stehen viele Geschichten über Jesus.“

Pfarrer Notz segnet die Kinder

Im Zentrum des Textes aus dem Markusevangelium, den Notz für den kurzen Gottesdienst ausgewählt hatte, sagt Jesus: „Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran! Denn Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich.“ Pfarrer Notz nahm sich für die anschließende Kindersegnung ein Beispiel an dem Evangeliumstext, in dem es weiter heißt: „Und er nahm die Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie.“Eine Kindersegnung sei ein wunderbares Symbol des Christentums, erklärte der Pfarrer. Denn: „Vor Gott sind wir alle Kinder und Segnen, das heißt, dem anderen gut zu reden, ihm Mut machen.“

Derart gestärkt durften sich die Kinder dann mit ihren Paten aus der zweiten Klasse und ihrer Klassenlehrerin Renate Ritsch aufmachen zur ersten von noch vielen Schulstunden.