Leon Kruscha ist auf den Spuren des Weltmeisters

Der 14-jährige Leon Krusch will einmal so schnell sein wie der achtmalige Langbahnweltmeister Gerd Riss aus Seibranz und dessen Söhne. Eine gemeinsame Erfahrung hat er mit einem der schnellen Riss-Brüder bereits beim ersten Saisonrennen in Pocking gemacht: Beide stürzten an der gleichen Stelle.

In der Juniorenklasse C der 14-18-Jährigen fahren die Nachwuchssportler mit Methanol betriebenen 250ccm-Einzylinder-Maschinen. In diesem Jahr wird Leon Krusch rund 20 Rennen bestreiten. Seine Begeisterung für den schnellen Sport hat der Realschüler Leon Krusch von seinem Vater Martin geerbt. Dieser hatte früher einmal für den erfolgreichen Weltmeister auf der Langbahn geschraubt. In seinen ersten beiden Speedway-Saisons war Leon Krusch von Stürzen verschont geblieben: Nun stürzte er aber und verletzte sich. Krusch kam mit einer Gehirnerschütterung aber noch glimpflich davon, Riss zog sich an selber Stelle einen Schlüsselbeinbruch zu.

Nach dem Sturz lief es für den Bad Wurzacher aber immer besser. Am ersten Tag in Dietenbergen holte er bei den Läufen der Nachwuchsserie in der 2. Bundesliga zwar nur einen Punkt. Aber es waren auch richtig starke Gegner dabei. Bei den Teamweltmeisterschaften bei den C-Junioren einen Tag später feierte Leon Krusch seinen ersten Laufsieg und sammelte viele Punkte. Sein österreichischer Partner stürzte im ersten Lauf schwer, als Solist kam Krusch aber noch auf den sechsten Gesamtrang.

Sehr erfolgreich war er auch im Beiprogramm der German Open, wo er in seiner Klasse mit acht Punkten Tageszweiter wurde und damit sein bisher bestes Karriereresultat erreichte. In Landshut wurde er mit der Mannschaft im Bayerncup ebenfalls Zweiter, im Teamcup Dritter – Leon Krusch stand also in allen Rennen auf dem Podest.

Weitere Ziele des jungen Bad Wurzachers sind, im Bayerncup möglichst viele Punkte zu sammeln und vorne mitzufahren. Zudem will er den einen oder anderen Lauf gewinnen.