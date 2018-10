Leon Krusch gibt Gas auf dem Speedway

Die Begeisterung für den schnellen Sport hat Leon Krusch, der derzeit die neunte Klasse der Realschule Bad Wurzach besucht, von seinem Vater Martin Krusch geerbt. Dieser hatte einstmals für den so erfolgreichen und vielfachen Weltmeister auf der Langbahn geschraubt. Kein Wunder also, dass der Filius schon früh mit dem Sport auf zwei Rädern in Berührung kam.

Erste Motorsport-Erfahrungen sammelte Leon Krusch schon früh beim alljährlichen Ackercross des heimischen MSC Bad Wurzach. Bis zu jenem Speedwayrennen vor zwei Jahren in Haunstetten bei Augsburg, wo sein Vorbild Erik Riss und dessen Bruder Marc am Start waren, die jetzt beide als Profis in England ihre Brötchen verdienen.

Damals hatte es in seinem Kopf „Klick“ gemacht. „Das will ich auch machen“, drängte er seinen Vater, den Inhaber von Holzbau Krusch. Dieser hatte noch gute Beziehungen zur Speedway- und Langbahnszene und konnte von Frank Huber in Eggmannsried einige ältere Maschinen erwerben und für den Sohn entsprechend umrüsten, sodass dieser alsbald zum ersten Training auf der Speedwaybahn in Lonigo bei Venedig ausrücken konnte.

„Das war schon eine Umstellung, weil beim Motocross vor der Kurve Gas weg genommen wird, während beim Speedway mit Vollgas in die Kurve gedriftet wird“, erzählt der Schüler, der wie sein Vater Zimmermann werden will. So richtig „abgeflogen“ sei er noch nie, seit er dabei ist, sagt Leon Krusch „Aber beim ersten Mal in Lonigo habe ich gleich mal Bekanntschaft mit der Streckenbegrenzung gemacht.“ Speedway ist ein harter Sport: Die Maschinen haben keine Bremsen, vor den Kurven wird nur kurz gelupft. Krusch: „Die Profis driften mit Vollgas durch die Kurven.“

In der Juniorenklasse C der 14- bis 18-Jährigen starten die Jungs mit Methanol betriebenen, hochgezüchteten 250-Kubikzentimeter-Einzylinder-Maschinen, da könne schon mal ein Motor „hochgehen“. Die 500-Kubikzentimeter-Motoren in der großen Klassen seien da robuster. Leons Motoren werden von Marcel Gerhard aus der Schweiz gebaut und gewartet, der ebenfalls schon mehrfach Weltmeister war.

Nach seiner Debütsaison im vergangenen Jahr, wo Leon Krusch für den MSV Herxheim und den AC Landshut etwa sechs Rennen bestritt, galt es in diesem Jahr, seine Leistungen zu stabilisieren. Das tat er mit Erfolg: Beim vor kurzem auf der Bahn in Herxheim ausgetragenen ADAC-Bundesendlauf der Junioren belegte er einen beachtlichen siebten Platz, punktgleich mit dem Junioren-Weltmeister 2018 Ben Ernst, der Fünfter wurde.

Am Start für Herxheim

Wie schon seine Vorbilder aus der Familie Riss wird Leon Krusch im nächsten Jahr wieder für Herxheim an den Start gehen, für den AC Landshut wird er wieder den Bayern-Cup bestreiten. Herxheim liegt in der Pfalz, aber, so Martin Krusch: „Die machen einfach unheimlich viel im Nachwuchsbereich. Da kann Leon sehr viel lernen.“

Wie (fast) jeder Motorsportler in Deutschland haben auch die Kruschs das gleiche Problem: So eine Saison kostet natürlich viel Geld und deswegen suchen sie natürlich auch Sponsoren, um den Geldbeutel von Vater Martin ein wenig zu entlasten.