Leon Krusch etabliert sich in der Speedwayszene

Der 15-jährige Leon Krusch, Realschüler kurz vor dem Abschluss, etabliert sich bei den C-Junioren in der deutschen Spitze. Der junge Bad Wurzacher hat sich mit seinen Erfolgen für die Einzelweltmeisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert.

Es läuft sehr gut für Leon Krusch in dieser Saison, in der er am Ende rund 20 Rennen bestritten haben wird. Kurz vor Schluss der Saison, in der er unter anderem für die Mannschaft des AC Landshut in der 2. Bundesliga antritt und in der er gemeinsam mit seinem Vater Martin als Fahrer viele Kilometer auf den Fernstraßen Deutschlands verbracht hat.

Maximale Punktzahl erreicht

Seine größten Erfolge datieren aus den vergangenen Wochen. Bei dem Renntag in Berghaupten bei Gengenbach im Schwarzwald räumte er im Beiprogramm so richtig ab. Mit Maximalpunktzahl gewann er seine Altersklasse souverän.

Gutes Timing bewiesen Leon Krusch und sein Vater Martin nach dem Erfolg von Berghaupten. Um Mitternacht ging es ab Richtung Rostock nach Herxheim, standen dort doch am nächsten Morgen die ersten Rennläufe mit der Mannschaft an. Bei Ankunft um 8 Uhr stand er pünktlich beim ersten Rennen um 9 Uhr am Start.

Bald fertig mit der Schule

Bei der stark besetzten Deutschen Meisterschaft in Herxheim belegte er dann als sogenannter „Rookie“ (Neuling) den sechsten Platz bei den C-Junioren. „Nur ein Punkt hat mir dabei auf Platz fünf gefehlt, “ erzählt der Realschüler, der nach dem gerade begonnenen Schuljahr seinen Abschluss machen wird.

Mit diesem sechsten Platz hat Leon Krusch sich auf Anhieb das Ticket für den Einzelwettbewerb bei der Weltmeisterschaft 2020 gesichert. Zwar hat der Bad Wurzacher in Herxheim keinen Lauf gewonnen, konnte aber wegen seiner Konstanz – er war in jedem Rennlauf in den Punkterängen – genügend Punkte sammeln, um sich für das große Event zu qualifizieren.

„Bei mir goht’s“

Die Starts mit der Mannschaft standen in diesem Jahr dagegen lange unter keinem glücklichen Stern: Aufgrund mehrerer verletzter Fahrer in seiner Mannschaft musste da schon einmal ein Nachwuchsfahrer gegen einen Profi antreten. „Bei mir goht’s, I komm’ dene scho hinterher“, kommentiert der abgeklärte 15-Jährige lakonisch die missliche Situation mit der Mannschaft.

Das bewies Leon Krusch eindrucksvoll am vergangenen Samstag beim Bayern-Cup. Dort belegte er mit seinem AC Landshut nicht nur den ersten Platz, sondern steuerte dazu auch Maximalpunktzahl bei. Tags darauf stand noch ein Zweitliga-Renntag auf dem Programm, in dem der ACL Platz vier errang.

Noch zwei Renntage

In dieser Saison noch auf dem Programm stehen am 12. Oktober die Einzelfinals beim Bundesendlauf in Meißen (Sachsen) und am 13. Oktober ein Paarcup-Rennen in Olching.

Rund zehn Rennen fanden in diesem Jahr in Norddeutschland statt. Auf diese wird Leon Krusch wohl im nächsten Jahr verzichten müssen, weil er nach seinem Realschulabschluss eine Lehre als Zimmermann machen wird. Trainieren werde er jedoch weiterhin im selben Umfang, kündigt der selbstbewusste junge Mann an.