Leitungswechsel bei der städtischen Bücherei

Zum Jahresende geht Christiane Linge nach gut zwanzig Jahren als Leiterin der Bücherei in den wohlverdienten Ruhestand. Sie übergibt die Verantwortung an Cornelia Merk, die seit 2017 zum Büchereiteam gehört.

„Gerade den Kindern die Freude am Lesen und den Zugang zu Büchern zu ermöglichen, war mir immer ein wichtiges Anliegen“, betont Christiane Linge, die 1998 bei der Bücherei zunächst als Aushilfe begann und ab Mitte 2002 die Leitung übernommen hat, zu ihrer langjährigen Tätigkeit. „Denn Lesen ist elementar wichtig, um viele Dinge im Leben überhaupt erschließen zu können“. Von daher sei sie immer auch gerne bereit gewesen, besondere Aktionen wie Lesepicknicks, Bilderbuchkino oder Führungen von Schulklassen und Kindergartengruppen zu organisieren.

Besonderer Meilenstein in ihrer Zeit als Leiterin der Stadtbücherei war der Umzug 2017 vom Fachwerkhaus in der Parkstraße in den Maria Rosengarten, bei dem sie maßgeblich in der Planung und Umsetzung mit beteiligt und engagiert war. „Auch die alte Bücherstube hatte ihren Charme. Aber in den neuen Räumen im Maria Rosengarten haben wir seither natürlich ganz andere Möglichkeiten, unseren Bestand von mittlerweile rund 12.000 Medien für alle Altersstufen ansprechend zu präsentieren und so Gäste und Nutzer anzulocken“. Der Umzug sei damals eine große Herausforderung gewesen, mittlerweile könne man sich aber alles gar nicht mehr anders vorstellen, zumal die Bücherei sehr gut genutzt werde. „Meine Tätigkeit hat mir in all den Jahren immer Freude gemacht“, kann Linge positiv resümieren und freut sich, dass ihre Nachfolge frühzeitig geregelt werden konnte.

Mit Cornelia Merk, die seit 2017 bei der Bücherei arbeitet, wird eine bereits vor Ort erfahrene Kraft die Leitung nahtlos ab dem neuen Jahr übernehmen. „Auch sie engagiert sich sehr für Kinderveranstaltungen, ist gerne kreativ und gestalterisch tätig und lockt mit ihren guten Buchvorschlägen regelmäßig zahlreiche Kunden in unsere Bücherei“, so die scheidende Leiterin. Sie wünscht ihrer Nachfolgerin ein gutes Händchen in der Verantwortung für die Einrichtung und das Team. Dieses wird künftig mit Heike Heil ergänzt, die im neuen Jahr Cornelia Merk, Christine Reschetzki und Brigitte Minsch unterstützen wird.