Lebensmittel und Hygieneartikel für die Ukraine werden gesammelt

Die katholische Seelsorgeeinheit wird am Montag und Dienstag, 16. und 17. Mai, eine Sammelstelle für Hilfsgüter für die Ukraine einrichten.Von 9 bis 17 Uhr können dort bestimmte Artikel abgegeben werden. Die Sammelstelle befindet sich beim katholischen Pfarramt, Memminger Straße 5 (Zugang Kirchbühlstraße), heißt es in der Pressemitteilung.

Es wird gebeten, die Sachspenden auf folgende Produkte zu begrenzen: Duschgel und Shampoo, Damenbinden, Zahnbürsten und -pasta, Konserven, Fertiggerichte in der Dose, sowie Nudeln, Reis, Cerealien und Milchpulver (kein Mehl oder Zucker). Ab Dienstag 17 Uhr können keine Sachspenden mehr angenommen werden, da die Beladung des Busses am Dienstagabend erfolgt. Dieser bricht am Mittwoch Richtung Ukraine auf und wird am Samstag mit einer Gruppe Geflüchteter die Rückreise antreten.