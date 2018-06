Lebenshilfe Gruppe Bad Wurzach macht Ausflug an Ammersee

Die Mitglieder der Lebenshilfegruppe Bad Wurzach haben sich am Samstag mit ihren Betreuern und einigen Mitbewohnern vom Haus Hedwig beim Omnibusunternehmen Ehrmann in Bad Wurzach zum Ausflug an den Ammersee getroffen. Aufgrund einer Spende vom Rotary Club und einem ermäßigten Buspreis konnte die Gruppe ieses Jahr einen Ausflug mit dem Bus unternehmen. Da noch Platz im Bus war konnten einige Bewohner vom Haus St. Hedwig auch am Ausflug teilnehmen.

Zuerst ging es nach Hersching am Ammersee zum Mittagessen und dann gestärkt auf das Ausflugsschiff. Nach einer zweistündigen Schifffahrt von Hersching nach Stegen gab es Kaffee und Kuchen direkt am Ammersee. Anschließend ging es wieder zurück nach Bad Wurzach. Die Ortsgruppe Bad Wurzach besteht aus fünf ehrenamtlichen Betreuern, die einmal im Monat zwischen 18 und 25 Behinderte von zuhause oder dem Haus St. Hedwig abholen, um gemeinsam einen Abend zu verbringen und als Höhepunkt im Jahr wird ein ganztägiger Ausflug organisiert.