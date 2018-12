Lebendiger Adventskalender besucht Kulturcafé

Während der Adventszeit treffen sich jeden Abend Frauen und Männer am Stadtbrunnen, um als „lebendiger Adventskalender“, Menschen aufzusuchen und diese mit Weihnachtsliedern zu erfreuen. Die Aktion wurde vor neun Jahren, als Gemeinschaftsprojekt der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in Bad Wurzach, gegründet.

Etwa 20 Teilnehmer aller Konfessionen fanden sich am Mittwoch wieder zusammen, um das zwölfte Türchen, das Kulturcafé des Treffpunkt Asyl besuchen. Mit Fackeln und Laternen marschierte die Gruppe Richtung Salvatorkolleg, wo sie, in der weihnachtlich geschmückten, Mensa bereits erwartet wurde.

Weihnachtliche Atmosphäre

Die vielen Helfer schufen eine gemütliche, weihnachtliche Atmosphäre, um den anwesenden Flüchtlingen die Gepflogenheiten und das Brauchtum eines christlichen Weihnachtsfestes näherzubringen. Der Verein hat eigens für diesen Abend ein interessantes Speisenangebot zusammengestellt. Thailändische und syrische Spezialitäten aus der Region vereinten sich zu einem verführerisch duftenden Büffet. Zum Jahresende sei es an der Zeit, einmal Danke zu sagen, entschied Murielle Willburger in ihrer kleinen Ansprache. Sie bedankte sich bei ihren Vorstandskollegen und Kollegen und bei allen ehrenamtlichen Helfern, die die Arbeit des Treffpunkt Asyl ganzjährig und tatkräftig unterstützten. Sie dankte ebenso allen Flüchtlingen für deren Erscheinen: „Ohne euch wäre die Welt nicht so bunt“ freute sie sich und regte zu einem anschließenden Gedankenaustausch an.

Trotz vieler Gäste, einem schönen Ambiente und fröhlichen Weihnachtsliedern, hatten die Mitbürger mit Migrationshintergrund vermutlich Schwierigkeiten, sich dem Brauchtum von Christi Geburt mental zu öffnen. Wichtige Telefonate und interne Kommunikation ließen dem Gedanken an Gemeinsamkeit nur wenig Raum und die Verständigung der Kulturen kam an diesem Abend nur schleppend in Gange.

Dafür hatten die Kleinsten den größten Spaß. Stolz sangen sie die Weihnachtslieder, die sie im Hauerzer Kindergarten fleißig einstudiert hatten.