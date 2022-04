Leben und Glauben feiern

Im Rahmen des katholischen Religionsunterrichts ermöglichten Religionslehrerin Bernadette Miller und Diakon David Bösl von der „Mobilen jungen Kirche“ Kindern der Klassenstufe 3 der Grundschule Bad Wurzach eine besondere Einstimmung auf die Kar- und Osterfesttage. Gemeinsam wurden auf dem Kirchplatz am mobilen Ofen der Jugendseelsorge Brotfladen ausgebacken, welche anschließend bei einer gottesdienstlichen Feier in der Stadtpfarrkirche St. Verena gesegnet, geteilt und verzehrt wurden. Gestärkt durch diese Gemeinschaftsaktion durften die Mädchen und Jungen in die Osterferien starten. Foto: Grundschule BW