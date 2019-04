Lauftreff des Skiclubs Bad Wurzach startet in die neue Saison

Mit insgesamt 19 Teilnehmern ist der Lauftreff des Skiclubs Bad Wurzach unter Leitung des neuen Lauftreffleiters Hermann Rast in die neue Laufsaison gestartet. Am Freitag, 5. April, trifft sich der Lauftreff nun zur Sommerzeit um 17.45 am Parkplatz, um dann um 18 gemeinsam zu starten. Ebenfalls am Freitag um 20 Uhr findet im Rustica (Casa Rossa) eine gemütliche Hockete statt, zu der alle Lauftreffteilnehmer eingeladen sind. Am Sonntag, 7. April, sind dann alle Lauftreffteilnehmer zum Wuala eingeladen. Läufer oder Walker, die für den Lauftreff starten, können sich per E-Mail unter lauftreff@skiclub-bad wurzach.de mit Angabe des Namens und des Jahrgangs anmelden und erhalten die Startgebühr erlassen.