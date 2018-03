Laufend auf Silberhochzeitsreise

Birgit Fauser aus Bad Wurzach ist Stammgast bei den Laufveranstaltungen der Region. Ihre Leidenschaft aber gehört den Langstrecken.

Im Alter von 34 Jahren war Birgit Fauser, die alle nur Biggi rufen, der Meinung, sie habe ein paar Kilo zu viel auf den Hüften. „Das wollte ich ändern“, erzählt die dreifache Mutter. Kurz entschlossen zog sie sich eines Morgens die Turnschuhe an und joggte eine Runde um die Wiese vor dem Haus in Ellwangen. „Das war hammercool“, erinnert sich die mittlerweile 48-Jährige heute noch strahlend.

Eine Runde um die Wiese

Immer wieder mal ging’s von da an hinaus zum Laufen, erst eine Runde um die Wiese, dann zwei. Das einschneidende Erlebnis sei etwas später gekommen: „Ich schloss mich einer Frau aus dem Dorf an – und musste mitten im Wald aufgeben. Da hab’ ich beschlossen, dass ich regelmäßig trainieren muss.“

Ein halbes Jahr später lief Biggi Fauser ihren ersten 10-km-Wettkampf, noch ein halbes Jahr später, im Sommer 2005, nahm sie am Drei-Länder-Marathon in Lindau teil. „Ich fand Marathon schon immer cool, und hab mir gedacht, das probier’ ich jetzt mal aus.“

Fortan wurden die Strecken immer länger. Mittlerweile hat sie schon zwei 100-km-Läufe erfolgreich bestritten, hochalpine mit 5500 und 7000 Höhenmetern. „In den Bergen und ziemlich lang“ sollte es sein, sagt Biggi Fauser lachend.

Quer über die Alpen

Ihr Lieblingslauf ist denn auch der Transalpin-Run, ein siebentägiges Etappenrennen quer über die Alpen, von Bayern nach Südtirol. 2015 hat sie diesen Teamwettkampf bestritten, gemeinsam mit ihrem Mann Hermann. „Das war unsere Silberhochzeitsreise“, erzählt sie und lacht.

Lachen und lächeln tut die Bad Wurzacherin überhaupt sehr viel, wenn sie über ihren Sport erzählt, den sie mit Eröffnung von Biggis Laufoase 2017 auch zum Beruf gemacht hat. „Spaß am Laufen“ sei ihre Devise, sagt sie. Das Wettkampfergebnis stehe dabei nicht im Vordergrund. „Jeder, der ins Ziel kommt, ist ein Sieger“, ist ihre Überzeugung, „im Ziel anzukommen, das ist das Schönste überhaupt, egal welche Zeit man gelaufen ist und auf welchem Platz man liegt. Verbissenheit macht nicht schnell.“

Mit Freude laufen

Mit Freude laufen will Biggi Fauser, und das Laufen macht ihr viel Freude. Auch weil sie dadurch viele Orte kennenlernt. „London, Athen, Rom – es ist Wahnsinn, wie ich rumkomme. Aber auch der Zermatt-Marathon ist der Hammer.“

Mitläufer sind für sie keine Konkurrenten. „Ich liebe Läufe, bei denen ich mich mit anderen unterhalten kann. Da gibt man sich gegenseitig Tipps, kann sich was abschauen. Das ist total schön.“

Diese Lust und diesen Spaß am Laufen vermittelt sie nun anderen in Vorträgen wie kürzlich in der Bad Wurzacher Osteria und vor allem in ihrer Laufoase, mit der sie ihr Hobby zum Beruf gemacht hat. Kurse für Einsteiger bietet sie dort ebenso an wie solche speziell für Frauen und für Fortgeschrittene. Auch Outdoor-Training für die Beweglichkeit hat sie zum Beispiel im Angebot. Dafür hat sich die gelernte Arzthelferin zum Lauf- und und Nordic-Walking-Instructor sowie zum Natural Running Form Trainer ausbilden lassen.

„90 Prozent ist Kopfsache“

Vor kurzem hat sie auch ihre Ausbildung zum Sport-Mentaltrainer abgeschlossen. Auch darin gibt sie nun Kurse, bei denen ein Einstieg jederzeit möglich ist. „90 Prozent beim Laufen ist Kopfsache. Darf ich laufen oder muss ich? Die Einstellung zählt, wie bei so vielem im Leben.“ Ebenfalls wichtig sei, in den Körper hineinzuhorchen. „Auch ich selbst habe schon Läufe abgebrochen oder bin weitergegangen statt gelaufen.“

Für dieses Jahr hat sich Biggi Fauser den Trail du Petit Ballon vorgenommen, ein 50-km-Lauf in der französischen Schweiz mit 2500 Höhenmetern. Termin ist der 18. März, dafür hat sie sich zusammen mit zwei Freundinnen auch schon angemeldet. Eine absolute Ausnahme sei das bei ihr, erzählt sie. „Ich bin sonst sehr spontan und melde mich immer kurzfristig an. Wenn’s mir gut geht, laufe ich mit, wenn nicht eben nicht.“

Alles kann, nichts muss, außer: Es muss Spaß machen.