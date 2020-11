Nicht unerheblicher Sachschaden ist am Dienstag gegen 9.30 im Weberweg in Bad Wurzach an einem Wohnmobil entstanden. Ein 36-jähriger Lastwagen-Fahrer streifte laut Polizei beim Vorbeifahren mit dem Kofferaufbau das Wohnmobil am Heck. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.