Lastwagen fängt bei Bad Wurzach Feuer

Feuer gefangen hat am Freitagmorgen ein forstwirtschaftlicher Lkw an der Straße von Arnach nach Hünlishofen. Das Fahrzeug geriet gegen 8.45 Uhr bei Holzstapel- und -schälarbeiten in Brand.

Der unverletzt gebliebene Fahrer alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Wehren aus Arnach und Bad Wurzach Stadt stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Eine riesige schwarze Rauchwolke wies den Wehren den Weg zu der Brandstelle, etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang Arnach.

Was die Polizei vermutet

Die Polizei vermutet einen technischen Defekt, die genaue Ursache wird ein Brandsachverständiger herausfinden müssen. Der Lkw brannte völlig aus, die Flammen schlugen zum Teil rund zehn Meter hoch aus dem Wrack. Die Feuerwehrleute konzentrierten sich daher auf den angrenzenden Holz- und Reisigstapel.

Doch konnten sie nicht verhindern, als das Wasser aus den wasserführenden Fahrzeugen zur Neige ging und die rasch gelegte Schlauchleitung aus Arnach noch nicht wasserführend war, dass auch ein Reisigstapel kurzzeitig in Brand geriet. Dieser konnte jedoch rasch gelöscht werden.